Ertuğrul Özkök: Diyanet'e cevabımın şifresi; 286.927 saat 28 dakika

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Metaverse sorusuna, "Metaverse hayatımıza girecek ama ibadetin yerini alması mümkün değil.” yanıtını verdiğini aktardı. Özkök, dünyadaki gelişmelere de değindiği yazısında, "Metaverse bütün dünyada bütün inançları köklü biçimde etkileyecek. Ve en çok etkilenecekler de tek tanrılı Semavi dinler olacak. O nedenle diyorum, Diyanet İşleri de bu konuyla ilgilenmeye başlamalı" düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisindeki "Diyanet'e cevabımın şifresi; 286.927 saat 28 dakika" başlıklı yazısı şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a şu soruyu sormuştum:

“Metaverse Kâbe’de Hac farizası yapılır mı?”

Başkan üç gün sonra cevap verdi:

“Hac'da belirli şartlar altında yapılması gereken belirli ziyanetler var. Onların yapılması gerekiyor. Metaverse sadece görsel olarak insanın ihtiyacını gidermiş olur ama ibadet olarak yapılamaz. Mutlaka Arafat’ta olmak lazım. Tavaf yapmak lazım.”

Arkasından daha iddialı biçimde şunu ekliyor:

“Metaverse hayatımıza girecek ama ibadetin yerini alması mümkün değil.”

20 yıl sonra Google'da bu cümleye bakan ne diyecek?

Çok iddialı bir söz…

Ama o söz Google’da duracak ve 20 yıl sonra bakalım bu cümleyi nasıl değerlendireceğiz?

Benim şimdilik Diyanet İşleri Başkanı'na cevabım şu şifre olacak:

286.929 saat 28 dakika…

Ne olduğunu birazdan anlatacağım. Ama önce inanç dünyasının öteki tarafından birkaç haber vereyim.

Çünkü Katolik alemi daha şimdiden Metaverse evrenini ciddi olarak ele aldı.

24 Şubat günü öğrenciler Papa'ya Metaverse soracak mı?

24 Şubat günü Papa Francis, Chicago Loyola Üniversitesi öğrencileri ile Zoom üzerinden konuşacak.

Merak ediyorum, acaba öğrenciler Papa’ya “Katolik Metaverse mi geliyor” sorusunu soracak mı?

Çünkü aynı üniversitenin NCR adlı internet sitesinde 3 Ağustos 2021 günü bir makale yayınlandı.

Başlığı şöyleydi:

“Arttırılmış gerçeklik ve Katolik Metaverse’in gelişi…”

Üstelik makalede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın söylediğinin tam aksine şöyle bir cümle var:

“Görünen o ki, online Metaverse ayinlere hazır olalım…”

23 Ekim 2021, Vatikan'da Metaverse sunumu

23 Ekim 2021 günü, yani Facebook daha adını “Meta” olarak çevirmeden aylar önce Roma’da bir toplantı düzenlendi.

Toplantının konusu şuydu: “Vatikan’da Metaverse şifresi…”

Toplantıyı Collegio Teutonico düzenledi.

Nedir bu bu kuruluş kısaca anlatayım.

Collegio Teutonica, “Alman Koleji” kelimelerinin Latincesi. 1399 yılında Roma’da kurulmuş bir “Papalık kurumudur.”

Katolik inancın geleceği konusunda araştırmaları ile tanınıyor.

Açılışı bir bilim insanı bir din insanı yaptı

Toplantının açılışında iki kişi konuştu:

David Fergusson: Tf Metaverse adlı şirketin kurucu ortağı.

Öteki ise Father Philip Larrey adlı Vatikan’ın Lateran Üniversitesi’nin başkanı.

Toplantının iki ana konuşmacısı vardı:

Biri Carlos Moreira, öteki David Fergusson.

Bu iki kişi, 2019’da çıkan ve büyük yankı yaratan “The Transhuman Code” (İnsan ötesi Kodlar, Şifreler) adlı kitabın yazarlarıydılar.

Evet Vatikan daha geçen yıldan itibaren Metaverse’in inanç dünyası üzerindeki etkilerini incelemeye başladı.

Ortodoks alemde de bu yönde çalışmalar var.

Daha şimdiden gelinen düşünce şu: Metaverse, özellikle pandemiden sonra gelecek Metaverse insanların inanç ve ibadet anlayışlarını köklü biçimde değiştirecek.

382.652 saat 48 dakika ne anlama geliyor?

Şimdi geliyorum Diyanet İşleri Başkanı'na verdiğim cevabın şifresine:

382.652 saat 48 dakika…

Hayatımızın 44 yılı anlamına geliyor bu süre.

Bu rakam, çok yakında ekranlarımızın başında geçireceğimiz süre.

VisionDirect adlı şirketin yaptırdığı bir araştırmaya göre yılda 6.259 saatimiz 3 şeyin karşısında geçiyor:

Telefon ekranı, laptop ekranı ve televizyon ekranı.

260 gün ediyor bu…

Geriye ne kalıyor yemek ve uyku ve spor.

Kaldı ki spor esnasında bile gözümüz ekranda.

Sabah namazından önce WhatsApp'a bakan müminler

Her 10 kişiden 6’sı sabah uyandığında en geç 5 dakika içinde telefonunun ekranına bakıyor.

Eve kapanma süresince normal bir Amerikan vatandaşının günlük ekran takvimi şöyle olmuş:

Laptop: 5 saat 10 dakika TV: 5 saat 9 dakika Akıllı telefon: 5 saat 2 dakika Oyun: 3 saat 45 dakika

Toplam: 19 saat 6 dakika.

Türkiye dünyada en yoğun sosyal medya kullanıcısı ülkelerden biri. Büyük bir ihtimalle burada da süreler böyle.

Sizce ibadete yılda ne kadar zaman ayırıyoruz?

Şimdi bir karşılaştırma yapalım ve samimi cevap verelim.

Günümüzün kaç dakikasını ibadetle geçiriyoruz? Hayatımızın kaç yılını ibadete ayırıyoruz?

Etrafınıza bakın, üç beş kişilik cemaatlerle 5 vakit namazını sürdüren camilere bakın…

Ve kendinizce bir hesap çıkarın.

Evet şifre bu…

Israrcıyım Metaverse inanç ve ibadeti etkileyecek

Daha önce de yazdım bugün de yazıyorum.

Metaverse bütün dünyada bütün inançları köklü biçimde etkileyecek.

Ve en çok etkilenecekler de tek tanrılı Semavi dinler olacak.

O nedenle diyorum, Diyanet İşleri de bu konuyla ilgilenmeye başlamalı."

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