Ertuğrul Özkök: Cuma sohbeti; avatar müminin Hac farizası kabul edilir mi?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Suudi Arabistan “Kabe’yi sanal aleme" açmasını yorumladı. Özkök, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Metaverse evrenindeki avatarların Hac ziyaretine ilişkin olarak fetva beklediğini belirtti.

Bugün Cuma…

27 Ocak gününden beri Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan merakla bir fetva bekliyorum.

“Avatar müminlerin Hac farizası kabul edilir mi…”

Aradan 6 gün geçti Diyanet’ten hiç ses çıkmadı.

Avatar ne, Hac farizası ile ne ilgisi var diyebilirsiniz.

Olay şu:

Kabe Baş İmamı'nın açtığı Metaverse Hacerülesved

Suudi Arabistan 27 Ocak günü “Kabe’yi sanal aleme" açtığını ilan etti.

Üstelik açıklamayı öyle sıradan kişiler yapmadı.

Metaverse Kabe’nin açılışını Kabe’nin Baş İmamı Abdurrahman Sudeysi yaptı.

Metaverse Kabe'yi yaratanlar ise Ummu’l_Kurra Üniversitesi ile Sergiler ve Müze İşleri İdaresi.

Amacı deneyimleme ama milyonlarca mümin ne yapacak?

Şimdilik amacı şöyle belirlenmiş:

“Müslümanların Mekke’ye Hac ziyaretinden önce Hacerülesved’i deneyimlemeleri…”

İyi tamam da, dünyada milyonlarca Müslüman'ın Kabe’ye gitme imkânı sınırlı.

Hem parasal olarak sınırlı hem de kontenjan dolayısıyla.

Yani milyonlarca Müslüman için şimdi Metaverse alemde Hac farizasını yerine getirme imkânı doğdu.

Kendileri burada, avatarları orada aynı duyguyu yaşayabilecek.

O nedenle merak ediyorum. Her konuda fetva veren Diyanet İşleri acaba bu konuda ne düşünüyor?

Avatarlarımız Say yapıp şeytan taşlayabilir mi?

Mesela Metaverse alemde Say yapılabilecek mi?

Şeytan taşlanabilecek mi?

Bu Metaverse alemde Hacerülesved taşı da var.

O taşa dokunulabilecek mi?

Metaverse alemde, teorik olarak Kabe’nin etrafında tavaf edebilecek, Say yapılabilecek.

Soru şu; bu durumda, avatar müminlerin Hac’ca gitmesi, gerçek müminlerin de sevap hanesine yazılacak mı?

Şam'daki Emevi Camii de Metaverse aleme açılırsa

Bundan bir ay önce bir yazımda şunu sormuştum:

“Avatar müminler bugün Ayasofya’da cumaya gitti mi?”

Suudiler benden önce davrandı ve Kabe’yi Metaverse aleme taşıdı.

Belki de bu, Türkiye’de dolmayan büyük camiler için de bir çözüm olabilir de.

Mesela bir türlü yeterli cemaat bulamayan camiler Metaverse aleme geçirilip, avatar müminlerin doldurması sağlanabilir.

Bence Diyanet’in ciddi ciddi düşünmesi gereken bir şey bu.

Hatta Şam’daki Emevi Camii de Metaverse aleme geçirilip Suriye iç savaşının başında Türkiye’de, Esad’ın devrileceğine ve orada cuma namazı kılınacağını söyleyenler vardı.

Şam’daki Emevi Camii'nde bir türlü kılınamayan uma namazını hiç olmazsa avatar müminler kılabilir.

Bu durumda Hristiyan müminler Ayasofya'da ayin yapabilecek mi?

Yeni bir dünya geliyor…

Bu dünyada artık Hristiyanların Kurtuba Camii’ni kiliseye çevirmesinin, Müslümanların Ayasofya ve Kariye kiliselerini camiyle çevirmesinin hiçbir anlamı kalmadı.

Mümin avatarlar her dini mekânı kuruluş amacına rahatlıkla çevirecek sanal güce sahip artık.

Mesela Fener Rum Patrikhanesi veya dünyanın herhangi yerindeki bir Ortodoks cemaati Ayasofya veya Kariye’yi de sanal aleme taşıyıp, orada ibadete açabilir.

İhtiyaçları olan tek şey, iyi bir yazılımcı.

Özellikle oyun yazılımcılarının Metaverse inanç mekânları yaratma konusunda da çok başarılı olabileceklerini sanıyorum.

Avatar deistler ve ateistler ne olacak?

Şakayı bir yana bırakırsak; “Metaverse Kabe” inanç hayatımızda yepyeni bir dönemi açıyor. Önceki yazımda da söylemiştim. Metaverse yeryüzündeki bütün inançları etkileyecek.

Bakalım yeni Metaverse alemde deist ve ateist avatarların durumu ne olacak?

Sayıları artmaya devam edecek mi?

Yoksa avatar müminler yeniden atağa mı kalkacak?"