Ertuğrul Özkök: 'Damgalı moruk' olarak evimde yaşamaya mecburum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasını bugünkü köşesinde yorumladı. Özkök, 'yeni orta yaş savunucusu' olsa da şu anda '65 Plus EvdeTekBaşına' hasthag’i derisine kazınmış bir 'damgalı moruk' olarak evinde yaşamaya mecbur olduğunu dile getirdi.

Özkök, "Osman Müftüoğlu ile yaptığımız sohbette, çok tartışılan “yeni orta yaş grubu” teorisini ortaya atmıştık. Bugüne kadar 60 yaş üstü bedava toplu taşıma kartı almayı reddettim. Londra’dan Paris’ giderken EuroStar treninde 60 yaş üstü indirimden yararlanmak yerine, tren saatleri ile ilgili indirimlerden yararlanmayı tercih ettim. Osman Hoca ile birlikte 'yeni orta yaş' teorisinin en büyük savunucusu ve ideologlarından oldum." ifadesini kullandı.

Özkök, "Ama şimdi soruyorum bütün çabalarım heba mı oldu. Bir hayal, bir umut, bir düş müydü yeni orta yaş... Şu an '65 Plus EvdeTekBaşına' hasthag’i derisine kazınmış bir 'damgalı moruk' olarak evimde yaşamaya mecburum. Osman Hocam konuşalım şu günlerde 'yeni orta yaş' meselesini... Ben hâlâ reddediyorum üzerime asılmaya çalışılan bu '65 Plus' plakasını..." görüşünü savundu.

