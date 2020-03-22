İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge; 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasındaki istisnalar belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve kronik hastalara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasındaki istisnalara yönelik açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnalar belirtildi. 65 göre yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi." denildi.

Seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar için çağrı numaraları

İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

TIKLAYIN | 65 yaş üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkma sınırlaması getirildi!

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" ifadesine yer verildi.