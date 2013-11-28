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Ertuğrul Kürkçü: Cemaate yönelik 'eylem planı'nda Başbakan'ın imzası var mı?

HDP Eş Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kamu kaynak ve imkanlarının 'cemaat' üyeleri için kullanılıp kullanılmadığını sordu

28 Kasım 2013 18:19

 Hülya Karabağlı / ANKARA

HDP Eş Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK), 25 Ağustos 2004 tarihinde Türkiye’deki Nurculuk faaliyetlerine karşı “eylem planı” hazırlanması  kararında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın imzasının olup olmadığını sordu. Kürkçü, TBMM gündemine taşıdığı soru önergesinde “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğundan bu yana kamu kaynaklarının ve kamu imkanlarının tahsisi için kendisine giden cemaat mensupları ve ileri gelenleri kimlerdir” dedi. Kürkçü’nün yazılı önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Bugün basına yansıyan haberlerde, 25 Ağustos 2004 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı 481 sayılı karara göre Türkiye’deki Nurculuk Faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu ile ilgili olarak ‘yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir’ ifadeleri yer almakta ve söz konusu kararın altında Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan sıfatıyla imzası bulunduğu iddia edilmektedir.

Hükümetten ve Başbakan’dan doğrudan doğruya istemde bulunabilen ‘cemaat’ bir tüzel ya da özel kişilik midir? Kimler aracılığıyla temsil edilir? Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğundan bu yana kamu kaynaklarının ve kamu imkanlarının tahsisi için kendisine giden cemaat mensupları ve ileri gelenleri kimlerdir?

‘Cemaat’ adına Başbakan’dan bugüne kadar hangi taleplerde bulunulmuştur?

‘Cemaat’ mensupları ve ileri gelenleri Başbakan’a taleplerini hangi resmi/idari kanal üzerinden ve hangi resmi sıfatla sunmuşlardır?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un açıklamasında yer alan ‘cemaat mensubu kardeşlerimizin yapmış olduğu bütün çalışmaların önünü açmıştır’ ifadesinde kastedilen ‘bütün çalışmalar’ nelerdir?

Başbakan'dan kendi ifadesiyle ‘dönen’ hiçbir ‘şey’ olmadığına göre, Sayın Tayyip Erdoğan başbakan olduğundan bu yana kamu imkan ve kaynaklarıyla ‘cemaat’in talep ettiği hangi iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir?

‘Cemaat’ dışında talepleri bu şekilde karşılanan başka kimler vardır? Anayasanın ‘herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz’ hükmünü kayıt altına alan 10. maddesi karşısında ‘cemaat’e tanınan ayrıcalıklar nasıl açıklanabilir?

Yukarıda sunulan MGK’nın 481 sayılı kararında ifade edilen ‘cemaat faaliyetlerine karşı yapılacak eylem planı’ nda Başbakan’ın imzası var mıdır?”

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