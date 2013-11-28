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Cemil Çiçek'ten 'cemaate eylem planı' açıklaması: 'Tek başıma benim imzam yok'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek: 'Gülen'i bitirme karar 2004'te alındı' haberini okumadım, imza atması gerekenler varsa birlikte atılmıştır

28 Kasım 2013 15:27

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 3. Ankara'da Malatya Günleri etkinliğine giderken açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Taraf 'ın yaymladığı "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberin hatırlatılması üzerine Çiçek, "Tek başıma benim imzam yoktur. Haberi okumadım. Bilmiyorum. Varsa bu türlü konular ilgili yerlerle konuşulmuştur. İmza atması gerekenler varsa birlikte atılmıştır. Yoksa Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili bir konuda benim tek başıma imzam olmaz. Haber ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilmiyorum" dedi. 

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