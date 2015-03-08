Ertuğrul Kürkçü: AKP, iç güvenlik paketinde verdiği sözü tutmadı

Meclis’te krize sebep olan İç Güvenlik Paketi tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen tek tek onaylanarak Meclis’ten geçen maddeler 46’ya ulaştı. Diğer taraftan HDP milletvekili Pervin Buldan geçen hafta hükümet yetkilileri ile barış sürecine ilişkin yapılan ortak açıklamanın ardından paketin bazı maddelerinde değişiklik olacağını dile getirmişti. Konuya ilişkin olarak HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "AKP’li grup başkan vekillerinin paketin tekrar Komisyon’a gönderilmesinin değerlendirileceğini ancak daha sonra bundan çark ettiklerini" dile getirdi.

‘Tekrar görüşülecekti’

Taraf’tan Ayfer Çalıkıran'a konuşan Kürkçü, şöyle devam etti:

“AKP’nin grup başkan vekilleri oylamalar sürerken bir tedbiri müzakere kapısının açık olabileceğini ifade ettiler. Fakat bunun gereği olan herhangi bir adım atmadılar. AKP grup başkan vekillerinin ifade ettiklerinin Pervin Hanım nakletmiş oldu. Yoksa bizim onlarla mutabakat gibi bir şeyimiz yok. Sonrasında biz öyle bir şey demedik denildi. Halbuki gayri resmi biçimde grup başkan vekilleri arasında böyle bir temas içine girmişlerdi ama arkasını getirmediler. Bu da onların sorumluluğu.” Kürkçü sonuç olarak HDP’nin talebinin bu yasanın komisyona geri çekilmesi olduğunu belirterek, şunları ifade etti: “Yeniden görüşme meselesi özellikle ilk on madde söz konusu olduğunda kısmi değişikliklerle ilgili olarak yapılamaz. Biz bunların ciddi antidemokratik, otoriter hükümler taşıdığı kanaatindeyiz ve dolayısıyla bunları yüzde elli, yüzde yetmiş beş ıslah etmek ihtimali yoktur. Eğer geri çekilmeyecekse biz her türlü muhalefetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kararımız da Meclis kapanana kadar bu yasanın çıkmaması yönündedir.”