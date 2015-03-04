AKP: İç güvenlik paketinde tekrir-i müzakere anlaşması yok

HDP'li Pervin Buldan'ın "iç güvenlik paketinin 16 maddesinde tekrir-i müzakere konusunda ortaklaşma sağladık" açıklamasına AKP'den cevap geldi. AKP Grupbaşkanvekili Ahmet Aydın, HDP ile iç güvenlik paketinin 16 maddesinde tekriri müzakere konusunda bir anlaşma olmadığını söyledi.

“Biz başından beri önerilere açık olduğumuzu söyledik. Muhalefete önerilerinizi getirin dedik" diyen Aydın, "Makul, mantıklı ve ayakları yere basan bir öneri olursa değerlendireceğimizi söyledik” ifadesini kullandı. Aydın, "güvenlik paketinde yer alan ilk 16 maddenin tekrir-i müzakeresi konusunda bir mutabakata bağlanan bir anlaşma olmadığını da" ekledi.