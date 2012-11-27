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Ertuğrul Günay'ın Muhteşem Yüzyıl yorumu: Başbakan haklı...

Günay, 'Hayal ürünü bir roman sahneye uyarlanmıyor ya da hayal ürünü bir başka öyküden söz etmiyoruz' dedi

27 Kasım 2012 01:10

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Sayın Başbakan senaryove kurguda daha dikkatli olunması konusunda bence haklı bir öneri ortaya sürdü" dedi.

Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen "71. Resim ve Heykel Yarışması"nın ödül törenine katılan Günay, gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl dizisine yönelik eleştirilerine ilişkin sorusunu yanıtladı.
 
"Sayın Başbakan senaryo ve kurguda daha dikkatli olunması konusunda bence haklı bir öneri ortaya sürdü" diyen Bakan Günay "Çünkü hayal ürünü bir roman sahneye uyarlanmıyor ya da hayal ürünü bir başka öyküden söz etmiyoruz. Bir dönemden söz ediliyor, bu bizim tarihimizin bir dönemi. Daha gerçekçi olunabilse daha ciddi araştırmalar yapılsa, hem olayların akışı, hem dönemin giysisi, davranışları konusunda biraz daha belki bilimsel, tarihsel gerçeklere uygun davranılsa eserin sanat değeri de yükselir estetik değeri de yükselir ve bu tür tartışmalar olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
 
Dizilerin Türkiye'nin tanıtımında çok önemli bir katkısı olduğunu ifade eden Günay, "Bu açıdan emeklerini inkar etmek istemem ama bizim ve Sayın Başbakanın yaptığı uyarılar çerçevesinde biraz daha gayretli olunsa, sanıyorum hepimiz bütün bunların keyfini daha fazla çıkarabiliriz" diye konuştu. 
 

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