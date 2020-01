Erdoğan'dan Muhteşem Yüzyıl'a tepki: Yargı gereken kararı vermeli!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatıldığı Muhteşem Yüzyıl dizisine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimin huzurunda kınıyorum. Bu konuda ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gereken kararı vermesini bekliyoruz. Bu değerlerle oynayanlara milletçe gereken dersin hukuk içinde verilmesi gerekir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Zafer Havalimanı açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi ülkemizde istediğimiz kadar bölgemizde de istikrar, güvenlik ve huzur istiyoruz. Biz her zaman sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Ancak ülkemize yönelik bir tehdit olursa gereken önlemi almaktan çekinmeyiz, sessiz ve tepkisiz kalamayız."



'Mustafa Kemal düşmanlara bunu demedi'



Biz elbette Gazi Mustafa Kemal gibi yurtta sulh cihanda sulh diyoruz ve bunun gereğini yapıyoruz. Ama Akçakale’ye bombayı atarsan ve 5 vatandaşımız şehit olursa herhalde buna sessiz kalacak değiliz biz de ona misliyle karşılık vermek durumundayız. Mustafa Kemal herhalde Çanakkale’ye gelen düşmanlara da bunu demedi. Biz yurtta sulh cihanda sulh ilgisini asla bir pasiflik tepkisizlik olarak yorumlayamayız.



'Beşar'ın zulmünden kaçarak geldiler'



Bugün Türkiye’ye sığınan Suriyeli, kardeşlerimizi muhaliflerin değil zorba, zalim Beşar’ın zulmünden kaçarak geldi. Biz Dumlupınar’daki şehitlerimizi zihniyetliyle hareket ediyoruz. Biz Domaniç’te Osmanlı’yı kuran ruhun anlayışı ile hareket ediyoruz. Muhalefete bakıyorsunuz Gazze’de Suriye’de Sudan’da ne işiniz var diyor. Biz ecdadımızın gittiği her yere gitmek zorundayız.



Muhteşem Yüzyıl'a ağır eleştiri



Erdoğan, ''Biz 7 milyarlık bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Bizim görevimiz nedir, bunu çok iyi biliriz. Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz; her yerle biz de ilgileniriz. Ama bunlar, televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o Muhteşem Yüzyıl belgeselindeki gibi tanıyor. Bizim öyle bir ecdadımız yok. Biz öyle bir Kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık'' dedi.

Erdoğan, ''Biz öyle bir Kanuni tanımadık, onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda o gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimin huzurunda kınıyorum. Bu konuda da ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyoruz'' diye konuştu.