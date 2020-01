Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Abdurrahman Çelik, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl dizisini Ortadoğu, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'nde 150 milyona yakın kişinin izlediğini tahmin ettiklerini söyledi.

Çelik, UNESCO'nun “Kültür: Kalkınma İçin Köprü” girişimi çerçevesinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Meriç Köprüsü Konuşuyor” etkinliğinde dün yaptığı konuşmada, bilgi ve yaratıcılığın öneminin arttığını, Türkiye'deki yaratıcı ekonominin en önemli kalemlerinin başında dizi sektörünün geldiğini söyledi.

Çelik, Türkiye'nin 76 ülkeye dizi ihraç eder duruma geldiğini belirterek, “Gümüş”, “Kaybolan Yıllar” ve “Muhteşem Yüzyıl” dizilerinin pek çok ülkede fenomen hale geldiğini anlattı.



'Muhteşem Yüzyıl'ı 150 milyon kişi izliyor'



“2010 yılı sonu itibarıyla dizilerden 65 milyon dolar ihracat gelirimiz var” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“2012 yılında 90 milyon dolar civarına çıkacak. Daha önce dizi başı cüzi miktarlarda bir gelir elde edilirken, bugün yaklaşık olarak bölüm başı 60 bin ile 120 bin dolar arası gelir elde ediliyor. Hatta şu anda 200 bin dolara çıkan dizi bölümlerimiz bulunuyor. Ortadoğu'da yayınlanan 'Gümüş' ve 'Kaybolan yıllar' adlı Türk dizileri, özellikle Gümüş, Ramazan ayından önce gösterildiği Ortadoğu'da 85 milyon izleyiciye ulaşmış durumda. 'Kaybolan Yıllar' adlı dizi de 65 milyon izleyiciye ulaşmış durumda. 'Muhteşem Yüzyıl'ı şu an Ortadoğu, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'nde 150 milyona yakın kişinin izlediğini tahmin edebiliyoruz. 2006'da bir saatlik bile ihracat yokken, 2011 yılı sonu itibarıyla 10 bin 500 saat dizi ihracatı yapmış durumdayız.”

Başbakan Erdoğan ne demişti?

Başbakan Erdoğan, dün (25 Kasım 2012) Kütahya'da yaptığı konuşmada Muhteşem Yüzyıl dizisini eleştirmişti. "Biz öyle bir Sultan Süleyman tanımadık" diyen Erdoğan, yargının gerekeni yapmasını beklediğini açıklamıştı.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Hiç kusura bakmasınlar. Biz 7 milyarlık bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Bizim görevimiz nedir, bunu çok iyi biliriz. Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz, her yerle biz de ilgileniriz ama bunlar televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o 'Muhteşem Yüzyıl' belgeselindeki gibi tanıyor. Bizim öyle bir ecdadımız yok. Biz öyle bir Kanuni tanımadık. Biz öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda o gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi. Bunu çok iyi bilmeniz, anlamamız lazım. Ve ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimizin huzurunda kınıyorum. Ve bu konuda da ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyorum. Böyle bir anlayış olamaz. Bu milletin değerleriyle oynamaya, milletçe gereken dersin, milletçe gereken cevabın hukuk içinde verilmesi gerekir. Biz şehitlerimizin bulunduğu, şehitliklerimizin bulunduğu kardeşlerimizin yaşadığı her yere gider onların sorunlarıyla ilgileniriz bu aziz millet tarihi boyunca bunu yaptı. Bugün de biz bunu yapıyoruz."