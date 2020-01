CHP'li Oran'dan Başbakan'a 'Muhteşem Yüzyıl' sorusu

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, "Muhteşem Yüzyıl" dizisini eleştiren, dizinin yayınlandığı kanala ve yapımcılarına uyarılarını sıralayan Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, Başbakan’ın görevleri arasında dizi senaryolarını denetlemek gibi bir tanım var mıdır?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Oran, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM'ye sundu.

Oran önergesinde, Başbakan Erdoğan'ın Kütahya’da 25 Kasım 2012'de yaptığı "Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz. Bunlar galiba ecdadımızı 'Muhteşem Yüzyıl'daki gibi tanıyor. Biz öyle bir Kanuni tanımadık. Ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Ben o dizilerin yönetmenlerini, televizyonun sahiplerini kınıyorum. Yargının gerekli kararı vermesini bekliyorum" açıklamasını anımsatarak kendisine şu soruları yöneltti:

‘Dizilerin takibi için özel bir ekip mi kurdunuz?’

“-Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, başbakanın görevleri arasında dizi senaryolarını denetlemek gibi bir tanım var mıdır? Başbakanlık mesaisinin yoğunluğu düşünüldüğünde yayınlanan bütün TV dizilerini izlemeniz mümkün olmadığına göre, dizilerin takibi ve senaristlerin, yönetmenlerin, patronların kınanması-uyarılması için özel ekip mi kurdunuz?

- Yönetmenler ile televizyon kuruluşu sahipleri, henüz yayınlanmadan önce gelip size yeni diziler hakkında bilgi veriyor mu? Bunların denetimini siz mi yapıyorsunuz? Bu şekilde kaç diziyi-yönetmeni denetlediniz?

-Anayasa’nın, mahkemelerin bağımsızlığı başlıklı 138. Maddesinde yer alan, 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler' düzenlemesi ile 'Yargının gerekli kararı vermesini bekliyorum' sözleriniz çelişmiyor mu? Bu açıklamanız kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal etmiyor mu?”