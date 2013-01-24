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Politika

Ertuğrul Günay, Kültür Bakanlığı'na twitter'dan veda etti

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, kabine revizyonu açıklanmadan twitter hesabından verdiği mesajda bakanlığının sona erdiğini ima etmişti

24 Ocak 2013 20:24

 

Köşk görüşemeleri ardından Başbakanlık Basın Müşavirliği kanalıyla yapılan açıklamada dört bakanlıkta görev değişikliği yapıldığı belirtildi. Görevden alınan dört bakandan biri olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, saatler öncesinden twitter'dan veda mesajı yayınladı. Günay, "Turizm alanında çalışan bütün arkadaşlarıma görev sürem içinde bana yaşattıkları başarılı sonuçlar için içten teşekkür ederim" yazdı. 

Kabine değişikliğinden önce koltuğunu bırakabileceği konuşulan isimlerden olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın twitter'dan yazdıkları veda mesajı olarak algılandı. İşte Günay'ın revizyon öncesinde attığı tweetler: 

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Yazdıkları hakkında daha sonra açıklama yapan Günay, "Turizmcilerle bugün toplantı yaptım. Çok güzel bir toplantıydı. Orada söylediklerimi yazdım" dedi. Bakan Günay, "Kabine revizyonu söylentisi var, sizin twitter mesajınız da bununla bağlantılı olabilir mi?" sorusuna karşılık da yeniden, "Bugünkü toplantıda söylediklerimi yazdım" dedi ve başka yorumda bulunmadı.

 

 

 

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