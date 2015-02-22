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Ertuğrul Günay: Ecdadın kemikleri sızladı

'Osmanlı'ların atası Süleyman Şah'ın türbesinin terk edilmesi hakkında çok şey yazıp söyleyeceğiz'

22 Şubat 2015 12:36

TSK, Şah Fırat Operasyonu'yla, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi Köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı. Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, Şah Fırat Operasyonu'yla ilgili "Dün, ecdadın kemikleri sızladı" dedi.

Operasyonu kişisel Twitter hesabından değerlendiren Günay, yaptığı açıklamada, "Osmanlı'ların atası Süleyman Şah'ın türbesinin terk edilmesi hakkında çok şey yazıp söyleyeceğiz; özü şudur: Dün, ecdadın kemikleri sızladı" dedi.

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