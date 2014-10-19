Ertem Göreç: Türk sinemasını rahat bırakın, yoksa ananızı ...

Altın Portakal ödül törenine yönetmen Ertem Göreç'in "Türk sinemasını rahat bırakın, yoksa festivalin formatına uyarak ananızı ... ederim" sözleri damga vurdu.



51. Altın Portakal Film Festivali Kapanış Töreni'ne yönetmen Ertem Göreç'in konuşması damgasını vurdu.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Bu yıl 51'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreni gerçekleşti. Çeşitli dallarda ödüller sahibini buldu. Törende ise bir konuşma özellikle dikkat çekti.



Ödül töreninde konuşma yapan yönetmen ve senarist Ertem Görenç "Türk sinemasına Türkiye sineması diyorlar. Birinin adı Ahmet ise ona Mehmet diyebilir misiniz? Sinemamıza artık küfür edebiyatı hakim. Bana Türk sinemasına tecavüz etmeyin demek düşüyor. Bu küfür edebiyatıyla ilgili lafımı bağlayayım; Türk sinemasını rahat bırakın, yoksa festivalin formatına uyarak ananızı ... ederim" diye konuştu.

Ertem Göreç'in kariyeri

1950 yılında "Kanlı Sevda"yı çekerek yönetmenlik kariyerine başlayan Göreç, "Otobüs Yolcuları" ve "Karanlıkta Uyananlar" filmleriyle sinemaya damgasını vurdu. "Karanlıkta Uyananlar" ile 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali'inde En İyi 3. Film Ödülü'nü, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise yine En İyi 3. Film Ödülü'nü Pamuk Prenses ve 7 Cüceler ile kazandı.

18. İstanbul Film Festivali'nde de 1999 yılında Onur Ödülü alan Göreç'in pek çok filmi bulunuyor.