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Kültür-Sanat

Altın Portakal'dan sansür nedeniyle çekilen filmler İstanbul'da gösterilecek

Sansürü protesto ederek Altın Portakal Film Festivali'nden çekilen filmler, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Gösterim Reyan Tuvi'nin Gezi belgeseliyle başlayacak

16 Ekim 2014 21:00

51. Altın Portakal Film Festivali’nden Reyan Tuvi'nin Gezi belgeselinin sansürlenmesini protesto etmek için çekilen sinemacılar, filmlerini İstanbullu sinema izleyicisiyle buluşturuyor. 

Altın Portakal’da sansürlenen “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgeseliyle başlayacak festival Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Film gösterimlerine ilişkin Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Sinema yazarları ve jüri üyeleri festivali boykot ettiği halde, bir şey olmamış gibi festival devam edebiliyor, sansür normalleştiriliyor, yaratım özgürlüğü önemsizleştiriliyor. Bu kabul edilemez, kanıksanamaz! Nâzım Hikmet Kültür Merkezi olarak yönetmenlerle buluşuyor ve ilan ediyoruz: Sansür oradaysa, biz buradayız!” sloganıyla özel bir gösterim düzenliyor. Çekilen belgesel filmler Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu’nda ücretsiz gösterilecek. Reyan Tuvi’nin sansürlenmek istenen Gezi belgeseli Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek filmi 17 Ekim 18.00’de izlenebilir. 18 Ekim’de Nail V., Eymir Neden Paylaşılamadı?, Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda 19 Ekim Pazar günü ise Arabeks, Diyar O İklimde Kalırdı Acılar, Külkedisi Değiliz izlenebilir.”

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