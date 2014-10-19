Altın Portakal'a Kutluğ Ataman ve Onur Ünlü damgası

51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. “En İyi Film Ödülü” Kutluğ Ataman'ın “Kuzu”suna giderken “En İyi Yönetmen” ödülünü “İtirazım Var”la Onur Ünlü aldı.

51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sansür tartışmalarıyla başlayan Altın Portakal ulusal yarışma filmlerinin gösterilmeye başlanmasıyla yerini yarışma heyecanına bırakmıştı.

Sinema yazarlarının değerlendirmelerine göre son yılların en çekişmeli listelerinden birine sahip festivalde ödüller sahiplerini buldu.

Demet Evgar'dan Gezi selamı

Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde oyuncu Demet Evgar Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlere selam gönderdi.

Oyuncu Demet Evgar, Altın Portakal Film Festivali'ndeki ödül töreninde Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden gençlere selam gönderdi. Reyan Tuvi’nin Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”in sansürlenmesiyle gündeme gelen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde oyuncu Demet Evgar, “28 Mayıs 2014’den beri ölen tüm çocuklara ve gençlere selam olsun” ifadeleriyle Gezi'de hayatını kaybedenleri andı. Demet Evgar’ın bu sözleri uzun süre alkışlandı.

Bir selam da Kobanê'ye

Annemin Şarkısı filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Aziz Çaput ise yaklaşık bir aydır IŞİD kuşatması altındaki Kobani’ye selam gönderdi. Filmde tek ve kısa bir sahnesi olduğu için ödül aldığına şaşırdığını söyleyen Çaput, konuşmasını “Kobanê sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda bir fikirdir ve fikirler asla düşmez” sözleriyle bitirdi.

Yine aynı filmde rol alan Feyyaz Duman ise aldığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünü IŞİD’in kuşatması nedeniyle Şengal Dağı’nda mahsur kalan ve yaşamlarını sürdürmeye çalışan çocuklara armağan etti.

En İyi Kısa Film: Bir Fincan Türk Kahvesi

SİYAD En İyi Film Ödülü: Chaitanya Tamhane - Mahkeme / Tribunale

SİYAD Ulusal En İyi Film: Kutluğ Ataman - Kuzu

Uluslararası İzleyici Ödülü: Kornel Mundruczo - Beyaz Tanrı / White God

Ulusal İzleyici Ödülü: Ayhan Sonyürek - İyi Biri

Ulusal Uzun Metraj Film- En İyi Yönetmen Ödülü: Guruldayan Kalpler - Ömer Uğur

Behlül Dal Özel Ödülü: 3 isme verildi

Uluslararası En İyi Film: Alexander Kott - Test

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aziz Çapkurt - Annemin Şarkısı

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nursel Köse - Kuzu

En İyi Kurgu: Sivas - Yorgos Mavropsaridis

En İyi Sanat Yönetmeni: Osman Özcan - Neden Tarkovski Olamıyorum

En İyi Erkek Oyuncu: Serkan Keskin - İtirazım Var ve Feyyaz Duman - Annemin Şarkısı

En İyi Kadın Oyuncu: Nesrin Cevadade - Kuzu

En İyi Müzik: Annemin Şarkısı - Başar Under

En İyi Senaryo: Onur Ünlü

En İyi İlk Film: Annemin Şarkısı

Ulusal Uzun Metraj Jüri Ödülü: Oflu Hoca'yı Aramak ve Sivas

En İyi Yönetmen: Onur Ünlü

Ulusal Yarışmada En İyi Film: Kuzu - Kutluğ Ataman

Altın Portakal'a Türkiye sineması damgası

Yönetmenler Derneği'nin ödülünü vermek üzere sahneye çıkan Ertem Göreç eskiden ‘Türk sineması’na 90'lardan bu yana Türkiye sineması denmesine itirazını dile getirdi. Bu sözden sahneye ödül almak için çıkan Ömer Uğur, Kaan Müjdeci, Erol Mintaj gibi isimler konuşmaların Türkiye sineması vurgusu yaptı.

Van Damme'a özel ödül

Doğum gününde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül gecesine katılan oyuncu, ilk defa Antalya'da olduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum sizler olmasaydınız ben olduğum kişi olmazdım" dedi. Konuşmasının ardından Başkan Türel, Van Damme'ya özel ödül verdi.

Koçyiğit sahnede

Gecede Festival Direktörü Elif Dağdeviren ise aynı zamanda 'Susuz Yaz' filmiyle festivalin bu yılki afişlerinde yer alan Hülya Koçyiğit'i sahneye çağırdı ve bu yıl 'gelenekten geleceğe' temasıyla hazırlanan festival afişi hediye etti. Koçyiğit, "Türk sinemasının 100'ncü yılında 100 yılın en unutulmayan filmi Susuz Yaz'da rol almış olmak paha biçilmez bir değer" dedi.

Türk sinemasının tek kameralı dönemden dünya teknolojisini kullanan ve dünyanın çeşitli festivallerinde ödüller aldığı bir noktaya ulaştığını belirten Koçyiğit, yeni sinemacıları desteklediğini söyleyip, "Aynı sevgi ve saygıyı Yeşilçam için de bekliyorum" diye konuştu.