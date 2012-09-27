'Ertaş'ın hakları korunsaydı Elvis Presley kadar kazanırdı'

Neşet Ertaş'ın ölümü, Türkiye'deki telif hakları meselesini bir kez daha tartışma konusu yaptı. "Bir gecekondusu, bir apartmanı ve bir de dairesi vardı" denilen Ertaş'ın hakları korunsaydı Elvis Presley kadar kazanabileceği yorumları yapıldı.

Müzik Yapımcıları Birliği (MÜYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Forta ve Ertaş’ın yapımcısı Hasan Saltık, 1950’li yılların sonunda ilk plağını çıkaran ve bugüne kadar 30’dan fazla albüme imza atan Neşet Ertaş'ın haklarını Hürriyet'ten Aslan Batur'a anlattı.

'Elvis kadar kazanırdı'

Forta, şunları söyledi:

“MÜYAP olarak Neşet Artaş’a ait bütün şarkı, plak, kaset ve CD haklarını koruyoruz. Kendisi besteci ve yorumcu olduğu için Mesam’dan da hakları korunuyor. Yaygın bir repertuarı var.

Telif pastasından hak ettiğini yediğini söyleyemem. Bugün Ertaş hayatını ABD’de sürdürüyor olsayldı bir Paul McCartney ya da Elvis Presley gibi kazanıyor olacaktı. Çünkü McCartney ya da Presley o ülkelerin yerel müziği için ne ifade ediyorsa, Ertaş da bizim için o derece değerli. Bugün Elvis de McMcartney de sıkı korunan telif hakları sayesinde her yıl 30 milyon dolarlık telif hakkı alıyor. Türkiye’deki telif hakları cılızlığı Ertaş’ı da kurban etti.”

'Sahte kasetleri satıldı'

Saltık ise Ertaş’ın telif haklarını almak için Almanya’ya gidip oğlu Muharrem Ertaş’ın kapısını çaldıklarını anlattı. Saltık şu bilgileri verdi:

“1990’lı yılların sonunda, Almanya’ya oğlunun yanına gittik. Neşet Bey ile de orada tanıştık. Kendisine şarkıların hakları dışında, satıştan da telif vereceğimizi söylediğimizde çok şaşırmıştı. ‘Türkiye’den Almanya’ya kasetlerim geliyor. Bunlardan haberim yok, nasıl oluyor?’ diye sordu. O Almanya’dayken, bazı şirketler korsan olarak albümlerini yayınlıyordu. Halbuki 1980-1990 yılları arasında çıkan yasal kasedi çok azdı.

Bizden yardım isteyince avukat tuttuk. Kasetleri incelediğimizde çoğunun sahte evrak düzenlenerek basıldığını tespit ettik. O dönemde de telif hakları olmadığı için çok büyük zarara uğradı. Ancak Neşet Bey kimsenin hapse girmesini istemedi ve sadece tazminat talep ettik. Kazandığı parayla da kendisine gecekondu satın aldı."

'1 gecekondu, 1 daire, 1 apartman'

Neşet Ertaş ile patron-işverenden çok bir ağabey kardeş ilişkisi yaşadıklarını belirten Saltık, “Benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar kazandığı paralarla kendisine İzmir’de bir gecekondu, 3 katlı bir apartman ve Almanya Köln’de bir daire satın aldı. Onun dışında ne kadarlık bir kişisel serveti olduğunu bilmiyorum ama çok da büyük parası olduğunu zannetmiyorum” şeklinde konuştu.