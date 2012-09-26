Neşet Ertaş'ın tabutundaki belediye reklamına tepki

Türk halk müziğinin ünlü ismi, Neşet Ertaş son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenazede halk ozanının tabutunun üzerinde Kırşehir Belediyesi yazısı ve yine tabuta sarılan örtünün şekli tepki çekti. Öte yandan cenazenin İzmir'den getirilmesi ve üzerinde Kırşehir Belediyesi yazması tabutun değiştirildiği iddialarını da gündeme getirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Neşet Ertaş'ın tabutundaki, "Kırşehir Belediyesi" yazısının sosyal medyada eleştirilmesiyle ilgili, "Birileri herhalde ustamızın cenazesinde siyaset yapmak istiyor. Kırşehir Belediyesi'nin bütün tabutları standarttır" dedi.

Sosyal medyada tepki gördü

Tedavi gördüğü hastanede dün sabah vefat eden Neşet Ertaş'ın cenazesi, İzmir'den uçakla Ankara'ya, oradan da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın eşlik ettiği konvoyla memleketi Kırşehir'e getirildi. Cenaze namazının kılınacağı Ahi Evran Camii'sinin avlusunda on binlerce insan toplandı. Ancak usta son yolculuğuna uğurlanırken tabutuna sarılan Kırşehir Belediyesi yazılı örtü tepki çekti. Ertaş’ın sevenleri düşüncelerini sosyal medyada da dile getirdi. Özelikle Twitter’da şu eleştiriler yer aldı

Vildan Ay @vildanay

Neşet Ertaş'ın tabutuna reklam panosu muamelesi yapan Kırşehir Belediyesi'ne yazıklar olsun. Halı da hediye edin bari!

bejan matur @bejanmatur

koca #neşetertaş'ın üzerini şefkatle örtecek bir ortü bulamayan kırşehir belediyesi reklamınızı yapmakla ayıp ettiniz..

ceymis coys@kartonkafa

allah KIRŞEHİR BELEDİYESİ'nden razı olsun, cenazeyi kaldırmış. İZMİR'e kaptırmamışlar neyseki. ay adamı paylaşamıyorlar.

kadir uysal @kadiruysl

Neşet Ertaş'ın cenazesine Kırşehir Belediyesi reklam mı verdi?

Ferhat Uludere @ferhatuludere

Neşet Ertaş üzerinden reklam yapmasaydın ne kadar iyi olurdu be Kırşehir Belediyesi...

banu tuna @banutuna

Kırşehir Belediyesi cenaze sponsoru mu? Bir türlü olmayacak mı, kimseyi layıkıyla yolcu edemeyecek miyiz

banu tuna @banutunafdef

ayrıca o musalla taşının etrafındaki pilili örtü nedir? rahmetlinin ismini A4 kağıda yazıp naylon dosyayla yapıştırmayı hiç saymıyorum

dilge timoçin @dilgetimocin

Bütün tabutlarda belediye ismi yazar ama tabut örtüsü tamamını kaplar, kapağına sıkıştırılmaz.

'Bütün tabutlar standart'

Başkan Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ertaş'ın tabutundaki "Kırşehir Belediyesi" yazısının sosyal medyada eleştirilmesini hayretle karşıladığını ifade ederek, belediyenin bütün tabutlarının standart olduğunu söyledi.

Bütün belediyelerde tabutların standart olduğunu dile getiren Bahçeci, şöyle konuştu: "Bu, bizim aklımıza gelmedi. Birileri herhalde ustamızın cenazesinde siyaset yapmak istiyor. Bunun öncesinde de bu tür provokatif eylemler oldu ama biz buna bulaşmadık, bulaşmayacağız da. Biz görevimizi yaptık. Kırşehirliler olarak, Kırşehir Belediyesi olarak ustamıza en layık şekilde hem cenaze töreninde hem de cenazeden sonra misafirlerimizin ağırlanmasında bütün görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirdik."

Eleştirileri Neşet Ertaş'ın üzerinden art niyetli kişilerin siyaset yapma arzusu olarak gördüklerini belirten Bahçeci, şunları kaydetti: "Bunu ayrıca kınıyoruz. Bizim kesinlikle böyle bir şeyimiz yok. Kırşehirliler olarak ustamıza son görevimizi en iyi şekilde yapmanın derdi ve telaşı içindeyiz. Başka hiçbir kaygımız yok. Kırşehir Belediyesi'nin bütün tabutları standarttır. Buna özel bir tabut yapılmış değil. Mevcut tabutumuz ne ise o tabutla bu şekilde cenazeyi kaldırdık. Bunun altında başka bir şey aramak doğru değil. Ustanın ruhunu rahatsız eder diye düşünüyorum. Bu şekilde hareket edenleri ben de esefle izliyorum."