Neşet Ertaş'ı uğurlamak için on binler toplandı

Tedavi gördüğü hastanede dün sabah vefat eden Türk halk müziğinin ünlü ismi, halk ozanı Neşet Ertaş'ın cenazesi, İzmir'den uçakla Ankara'ya, oradan da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın eşlik ettiği konvoyla memleketi Kırşehir'e getirildi. Sanatçının naaşının getirildiği Ahi Evran Cami'sinde onbinlerce kişi yerini aldı. Ertaş'ın naaşı vasiyetinde belirttiği gibi Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın mezarının 'ayak ucuna' defnedildi.

Cenaze namazının kılanacağı Ahi Evran Camii'sinin avlusunda ise kalabalık giderek artıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, DSP Genel Başkanı Masum Türker'in yanı sıra Orhan Gencebay, Arif Sağ, Edip Akbayram, Bediha Akartürk, Kubat, Hasan Saltuk, Suavi, Hüsnü Şenlendirici gibi sanat dünyasınn ünlü isimleri Ahi Evran Camii'sinin avlusunda Neşet Ertaş'a son görevlerini gerçekleştirmek üzere yerlerini almaya başladı.

Cenazenin yapılacağı cami çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ev ve işyerleri çatılarında özel harekat ekipler yerlerini aldı. Kırşehir halkı tarafından gönüllü olarak yemekler dağıtıldı. Ahi Evran Camii avlusu kalabalığı almadı, halk cami dışına taştı. Ayrıca Kırşehir’deki okullar öğrencilerin cenaze törenine katılmasına izin verdi.

Neşet Ertaş seni unutmayacağız

Neşet Ertaş'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın ayağının ucuna açılan mezara defnedilecek. Neşet Ertaş'ın ölümüyle sarsılan Kırşehir'de Belediye binasının üstüne, ünlü halk ozanın fotoğrafının yer aldığı 'Başımız sağolsun' yazılı dev bir pankart asıldı. Belediye hoparlörlerinden de ozanın türküleri çalındı.

Ankara'da uçaktan alınan Neşet Ertaş'ın cenazesi, Kırşehir Belediyesi'ne ait soğutmalı cenaze aracına konularak, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın bulunduğu makam minibüsünün de eşliğinde Ankara'dan yaklaşık 3 saatte Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

Ankara'dan yola çıkarılan Ertaş'ın cenazesinin hastaneye getirilişi sırasında konvoya Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ve yakınlarının da bulunduğu çok sayıda araç eşlik etti.

Bakan Günay, cenaze morga konulduktan sonra, Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ve Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak ile birlikte, Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine gömüleceği, babası Muharrem Ertaş'ın mezarının bulunduğu bölüme gitti.

Mezarının yeri son anda değişti

Türk Halk Müziği sanatçısı ve söz yazarı Neşet Ertaş'ın mezar yeri, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın talimatı ile değiştirildi.

Kırşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Günay, Kırşehir'e gelişinde Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ile birlikte sanatçının Bağbaşı Mezarlığı'ndaki mezar yerinde incelemelerde bulundu.

Günay, kazılan mezar yerinin, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın mezarına uzak olması nedeniyle, vasiyetine uygun olarak, ayak ucuna yeniden kazılmasını istedi. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, eski mezar yerini kapatarak, Muharrem Ertaş'ın ayak ucunda yeni mezar yeri açtı.

Muharrem Ertaş'ın 'İşte geldim, işte gittim. Güz çiceği gibi bittim. Yalan dünyada ne iş tuttum. Ömrüceğim geçti, gitti' yazılı mezar taşının ayak ucuna belediye görevlileri tarafından açılan yeni mazarın etrafı iş makineleriyle düzeltildi.

Çok sayıda polis önlem aldı

Bu arada mezarlığa giden yolda ve cenaze namazının kılanacağı Ahi Evran Camii'nde çevresinde günün erken saatlerinden itibaren Kırşehir ve çevre illerden gelen çok sayıda polis önlem aldı. Ahi Meydanı'nda ise Kırşehir Belediyesi tarafından taziye çadırı kurularak, konuklara ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan Neşet Ertaş'ın ölümüyle sarsılan Kırşehir'de Belediye binasının üstüne, ünlü halk ozanın fotoğrafının yer aldığı 'Başımız sağolsun' yazılı dev bir pankart asıldı. Belediye hoparlörlerinden de ozanın türküleri çalındı. Kırşehir kent merkezi Türk bayraklarıyla donatılırken, işyerlerinin vitrinlerine ve kapılarına 'Bozkır'ın tezenesi hep kalbimizde yaşayacaksın' yazılı, ünlü ozanın fotoğraflarının bulunduğu afişleri asıldı.

Ünlü ozanın cenazesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Ahi Evran Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından hazınlanan mezara defnedilecek. Cenazeye katılmak üzere çevre illerden de çok sayıda kişi Kırşehir'e geldi.

Baba evine ziyeretçi akını

Türk Halk Müziği sanatçısı ve söz yazarı Neşet Ertaş'ın baba evinin yanında kurulan taziye çadırı vatandaşların akınına uğradı.

Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş'ın baba evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu. Vatandaşların akınına uğrayan taziye çadırında, Neşet Ertaş'ın sevilen türküleri dinlendi.

Ertaş'ın akrabalarından olan müzisyen Hüseyin Çakıcı, “Neşet Ertaş, ölmedi yaşıyor. Onun türkülerini biz yaşatacağız. O, unutulacak bir sanatçı değildi. Neşet Ertaş'ın ölümüyle bozlağın teli koptu. Bizim mahallemizde artık en az 3 ay saz çalınmaz” dedi.

İzmir'den gözyaşlarıyla uğurlandı

Karşıyaka'daki hastaneden sabah saat 04.30'da alınan cenazeyi, gözyaşlarını tutamayan sevenleri alkışlarla uğurladı. Ertaş'ın ailesi ve yakınları da, hastaneye ait bir minibüsle cenaze aracını takip etti.

Akrabası Metin Taplak'ın bindiği cenaze aracı havalimanı öncesinde, Ertaş'ın Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağın yakınından geçirildi.

Adnan Menderes Havalimanı'nın kargo bölümüne getirilen Ertaş'ın cenazesini, oğlu Hüseyin Ertaş ve yakınları indirdi.

Cenaze aracına, oğlu Hüseyin Ertaş, dünürü ve yeğeni Metin Taplak'ın da aralarında bulunduğu 14 kişilik bir kafilenin içinde bulunduğu minibüs eşlik etti. Havaalanı'ndan önce cenaze aracı, Ertaş'ın Karabağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin yakınından geçti. Son kez evi ve mahallesi ile vedalaşan ünlü halk ozanı Ertaş'ın cenazesi Adnan Menderes Havaalanı Kargo Bölüm'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından Ertaş'ın yakınları VİP salonundan geçerek THY ait 07.00 uçağı ile Ankara'ya hareket etti. Esenboğa Havalimanı'na getirilen Ertaş'ın cenazesi uçaktan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Kültür Bakanlığı bürokratları ve diğer yetkiler tarafından indirildi.