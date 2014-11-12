Ersun Yanal resmi imzayı attı

Kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile basının karşısına geçen Ersun Yanal, bir buçuk yıllık resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreni ise sadece iki buçuk dakika sürdü.



İbrahim Hacıosmanoğlu, Ersun Yanal'ın cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve bugünkü törende konuşmayacağını söyledi.



Trabzonspor Başkanı ayrıca, "Biz şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduk. İnşallah bundan sonra yukarıya doğru çıkan bir Trabzonspor izleyeceğiz" dedi.

Ne kadar ücret alacak?

Trabzonspor, yeni teknik direktörünün 2014-15 sezonu için 1 milyon 470 bin, 2015-2016 sezonu için de 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret alacağını açıkladı.



Öğle saatlerinde İstanbul'dan özel uçakla kente gelen Yanal'ı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışında taraftarların boynuna Trabzonspor atkısı taktığı Yanal, basın mensuplarının sorularına, "Daha sonra konuşacağız" cevabını verdi.

Taraftarların sevgi gösterisi ve tezahuratlarına el sallayarak karşılık veren Yanal, daha sonra Hacıosmanoğlu ile kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Güney, yönetim kurulu üyeleri Köksal Sadıklar, Mehmet Terzi ve menajer Serhat Altıncı da Yanal'ı karşılayanlar arasında yer aldı.