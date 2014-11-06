Trabzonspor'da ikinci Ersun Yanal dönemi başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in yerine Ersun Yanal'la anlaştı. Yanal'a 1.5 yıl için 3 milyon Euro ödenecek.



Yaz döneminde 21 transfer yapılmasına karşın Süper Lig'e kötü başlayan ve yaptığı açıklamalarla tepki çeken teknik direktör Vahid Halilhodzic'in bileti kesildi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; bordo-mavili yönetim birkaç gündür temas halinde olduğu teknik direktör Ersun Yanal ile kesin olarak anlaşmaya vardı.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonu yapan Yanal ile 1.5 yıllık anlaşma imzalanacağı ve tecrübeli teknik adama toplam 3 milyon Euro verileceği öğrenildi.



Ersun Yanal 2007-2009 yılları arasında da bordo-mavili takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Lokeren maçında son kez takımın başında

Vahid Halilhodzic, Lokeren karşılaşmasında son kez Trabzonspor'un başında sahaya çıkarken, Ersun Yanal ile birkaç gün içinde sözleşme imzalanacağı ifade edildi