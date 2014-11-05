T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Ersun Yanal'la masaya oturdu

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'la görüştüğü iddia edildi

05 Kasım 2014 21:41

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Trabzonspor'da, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in bu koltukta ne kadar oturacağı belirsizliğini korurken, bordo-mavili yönetim hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Lokeren ile karşılaşacak olan takımıyla birlikte Belçika'ya gitmeyip, İstanbul'da Ersun Yanal ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

Görüşmede Hacıosmanoğlu'nun, geçen sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Yanal'ın mali şartlarını öğrendiği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin 1-2 gün içinde netleşeceği belirtildi.

 

 

ETİKETLER

ersun yanaltrabzonsporibrahim hacıosmanoğluvahid halilhodzic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24