Trabzonspor, Ersun Yanal'la masaya oturdu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Trabzonspor'da, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in bu koltukta ne kadar oturacağı belirsizliğini korurken, bordo-mavili yönetim hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Lokeren ile karşılaşacak olan takımıyla birlikte Belçika'ya gitmeyip, İstanbul'da Ersun Yanal ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

Görüşmede Hacıosmanoğlu'nun, geçen sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Yanal'ın mali şartlarını öğrendiği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin 1-2 gün içinde netleşeceği belirtildi.