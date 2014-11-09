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Spor

Vahid Halilhodzic dönemi resmen bitti

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Vahid Halilhodzic ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı

09 Kasım 2014 00:57

Trabzonspor, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in sözleşmesini feshetti. Boşnak teknik adama, bir yıllık ücreti 1 milyon 600 bin Euro ödeme yapılacak.

Kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kulüp üst düzey yöneticisi (CEO) Burak Gürdal, antrenmanın ardından Vahid Halilhodzic'le bir araya geldi.

Görüşmeden sonra Halilhodzic'le sözleşmesinin fesh edilmesi konusunda prensipte anlaşma sağlandı.

Halilhodzic'in herhangi bir tazminatının bulunmadığı ancak bordo-mavili kulübün Boşnak teknik adama, 1 yıllık alacağı olan 1 milyon 600 bin Euro'luk ödeme yapacağı öğrenildi.

Bordo-mavili takımın, yarın Torku Konyaspor ile oynayacağı maça, Gençlik Geliştirme Merkezi Koordinatörü Sadi Tekelioğlu yönetiminde çıkması bekleniyor.

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