Ersoy Dede: Nobel Barış Ödülü Myanmar liderinden alınmalı, Emine Erdoğan'a geçmeli

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampını ziyaret eden ve yardım dağıtan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a ilişkin olarak, “Müslümanlara sadece Müslüman olduğu için eziyet eden, bu zulmü yapan, soykırımı uygulayan Myanmar liderinin müzesinde Nobel Barış Ödülü var. O ödül emine Erdoğan’a geçmeli. Bu kadar net söylüyorum” dedi.

24 TV’de yayınlanan Günün Manşeti programında, “Nobel Komitesi’nin toplanması gerektiğini” belirten Ersoy Dede, “Nobel Barış Ödülünü onlar alıyor, gözyaşını biz döküyoruz” dedi.

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampını ziyaret eden ve yardım dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar; hem yardım olarak, hem de siyasi çözüm olarak" diye konuşmuştu.

Ayrıca, Myanmar'da Arakan Müslümanlarına yönelik "şiddet" ve "katliam" olaylarına ilişkin olarak tepkilerin büyümesi sonrasında, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması talep etmişti.