"Myanmar lideri Çii'nin Nobel Barış Ödülü geri alınsın"

Myanmar'da Arakan Müslümanlarına yönelik "şiddet" ve "katliam" olaylarına ilişkin olarak tepkilerin büyümesi sonrasında, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması talep etti.

NTV'nin haberine göre, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması talebi merkezi Fas'in başkenti Rabat'ta bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'ndan geldi.



Myanmar lideri Çii'nin ülkesindeki Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçları karşısındaki tutumdan ötürü ödülünün geri alınması istendi.



Myanmar lideri Çii 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Kuruluş ayrıca uluslararası kamuoyuna, Myanmar'daki insanlık dramına acil müdahale çağrısında bulundu.