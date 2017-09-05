T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Myanmar lideri Çii'nin Nobel Barış Ödülü geri alınsın"

İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu, uluslararası kamuoyuna acil müdahale çağrısı yaptı

05 Eylül 2017 20:33

Myanmar'da Arakan Müslümanlarına yönelik "şiddet" ve "katliam"  olaylarına ilişkin olarak tepkilerin büyümesi sonrasında, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması talep etti.

NTV'nin haberine göre, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması talebi merkezi Fas'in başkenti Rabat'ta bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'ndan geldi. 

Myanmar lideri Çii'nin ülkesindeki Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçları karşısındaki tutumdan ötürü ödülünün geri alınması istendi. 

Myanmar lideri Çii 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Kuruluş ayrıca uluslararası kamuoyuna, Myanmar'daki insanlık dramına acil müdahale çağrısında bulundu.

 

ETİKETLER

MyanmarliderAung San Suu ÇiiNobel Barış Ödülütalep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24