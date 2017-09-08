Emine Erdoğan, Bangladeş’te Arakanlı mültecilere yardım dağıttı

sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampını ziyaret eden ve yardım dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar; hem yardım olarak, hem de siyasi çözüm olarak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar'ın Kuzey Rakhayn eyaletinde yaşananlara dikkat çekmek ve Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanlara yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bangladeş’e gitti.

Bilal Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın’ın da yer aldığı heyetin kendisine refakat ettiği Emine Erdoğan, Bangladeş’te Rohingyalı Müslümanların sığındığı kamplara en yakın şehir olan Cox Bazar'a gelişinde yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eşi Hülya Çavuşoğlu’nun da eşlik ettiği Emine Erdoğan daha sonra Cox’s Bazar kenti yakınlarında yer alan Kutupalong Kampını ziyaret etti.

Kampı ziyaretinde, mağdurlarla görüşerek yaşanan olaylar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, “İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar hem yardım olarak, hem de siyasi çözüm olarak” şeklinde konuştu.

“Bu çağda böyle bir vahşetin yaşanması inanılır gibi değil”

“Bu çağda bütün dünyanın gözü önünde böyle bir vahşetin yaşanması inanılır gibi değil” ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, eğer bir suçlu varsa suçlunun cezalandırılması gerektiğini; ancak masum halka bunların yapılamayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya bunun için geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak ve yardım için geldik. Lütfen herkes elinden gelen her şeyi yapsın” diyen Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuyu Birleşmiş Milletlere taşıyarak yaşananları orada anlatacağını kaydetti.

Beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği Kutupalong Kampı yetkililerinden sığınmacılar ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, Kızılay ve AFAD’ın ulaştırdığı yardımların dağıtımını başlattı. Kampta sığınmacıların yaşadığı deneyimleri dinleyen Emine Erdoğan, çocuklarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.