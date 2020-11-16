Erol Mütercimler: Mahkemede akıl hastanesine sevk edilmemi isteyenler, beni itibarsızlaştırmak istedi

İmam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında dava açılan akademisyen-yazar Erol Mütercimler hâkim karşısına çıktı. Mahkemede, müşteki avukatı Mütercimler'in“Bakırköy Akıl Hastanesi'ne” sevkini istedi. Mahkeme talebi reddetti. Mütercimler davaya ilişkin olarak, “Beni akıl hastanesine sevk ettirmek isteyenler, itibarsızlaştırmak istedi” yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Mütercimler, “Benim yaptığım savunma karşısında büyük bir çaresizlik yaşadılar. Hem basın savcısına verdiğim hem de mahkemede yaptığım savunma son derece içten ve samimi savunmaydı. Dedim ki: ‘Buradaki talihsiz cümle benim öz düşüncem değil! Eğer öz düşüncem olsaydı şu anda karşınızda bedeli ne olursa olsun bunu savunurdum. Ergenekon denilen büyük kumpas davasında bazı televizyon konuşmaları ve makalelerimden dolayı yargılandım. Ancak onları mahkemede sonuna kadar savundum ve sonuçta 8 yıl 9 ay ceza yedim. Öz düşüncelerim olsa burada da savunurdum!' Bu talihsiz bir cümle için savunma yapmayacağımı da ekledim.” dedi.

Mütercimler'den şikâyetçi olan İlim Yayma Cemiyeti'nin avukatı Selçuk Kar, “Sanığın kendi beyanlarından yola çıkarak cezai ehliyetinin olup olmadığı hususunda Bakırköy Devlet Hastanesi'ne sevkinin yapılarak cezai ehliyetinin araştırılmasını talep ediyorum” dedi. Mütercimler, “Bu itibarsızlaştırma” diye konuştu.

Mütercimler, “Bunun üzerine önce avukatım Vildan Yirmibeşoğlu sonra Ruşen Gültekin seslerini yükselterek ‘Bu yaptığın provokasyondur' dediler. Hiç cevap vermedi. Ardından da ekonomik durumumun tespitini istedi ve yalan söyleyebileceğimi iddia etti. Ana mesele şuydu: Yargılamanın akışını gördü, özür dilediğim ortada… Baştan itibaren beni itibarsız kılma amacıyla kararlı gelmiş. Teklif yaptıktan sonra savcı ve yargıç bu teklifi reddetti. Ergenekon'da yargılanırken oradaki savcıların yargıçların aklına gelmeyen böyle bir önerinin bu genç avukat tarafından yapılıyor olması üzücü.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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