Erol Bulut: 14 hafta var, herkesin şampiyonluk şansını eşit görüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçında işi ilk yarıda bitirmeleri gerektiğini söylerken şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da "14 hafta var, herkesin şampiyonluk şansını eşit görüyorum" dedi.

"Maç öncesi taktik savaş olacağını söylemiştim" diyerek sözlerine başlayan Erol Bulut, "İki taraf da kazanmak istiyor. İnşallah biz kazanırız-demiştim. İlk yarıda daha çok gol pozisyonuna girdik. Aslında ilk yarı işi bitirmemiz gerekiyordu. Ancak futbol bu. İkinci yarıda golü attıktan sonra baskı yedik. Ama sonlara doğru da pozisyonlar bulduk. Galibiyet için futbolcularımı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu aynı mücadeleyi gösterip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıktıklarını ve maç öncesi oyuncuları nasıl motive ettikleri sorusu üzerine Bulut, "Samandıra'ya bir gelmeniz gerekirdi. Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız. Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor. Futbolcularla bireysel görüşerek moral vererek yaptığımız hataları izleterek, az hata yapmamız gerektiğini söyledik. Bu maçta az hata yaparak yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirip maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk şansınızı nasıl görüyorsunuz?" sorusuna de Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "14 lig maçı var. 14 lig maçında her şey olabilir. Eşit görmeseler de ben eşit görüyorum" yanıtını verdi.

Deplasmandaki en çok kazanan ekip olmalarıyla ilgili olarak ise Bulut, "Deplasmanda sergilediğimiz oyunu ve aldığımız sonuçları kendi sahamızda da devam ettirmemiz lazım. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

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