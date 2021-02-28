Fenerbahçe, Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle devirdi

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Trabzonspor'a konuk oldu. Medical Park’ta oynana mücadeleyi sarı-lacivertliler Dimitris Pelkas’ın 76. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

Maçın ilk yarısı genel olarak Fenerbahçe’nin oyun hakimiyetinde geçerken karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyon 11. dakikada geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sosa ortayı yaptı, Serdar Aziz'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

23. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda sağ kanattan Ekuban topu ortaladı, arka direkte dar açıdan Nwakaeme şutunu çekti fakat top yandan dışarıya çıktı.

Bu pozisyondan hemen sonra dakika 25’te Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Uğurcan'dan döndü, Mesut topu geriye çevirdi, oluşan karambol sonucu Szalai şutunu çekti ama Uğurcan topu kornere çeldi.

30.dakikada sol kanattan Szalai ortaladığı topta, ceza sahası içinde Thiam kafayı vurdu, kaleci Uğurcan müthiş kurtardı.

İlk devrenin son anlarında Samuel sağ kanattan ortaladığı topta, ön direkte Mesut topa dokundu meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında dengeli bir oyun oynanırken iki takımında pozisyon üretmekte zorlandığı maçta Pelkas sahneye çıktı. 76. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu filelere gönderdi.

Golden sonra Trabzonspor etkili olmaya çalışırken, 83. dakikada sol kanattan kullanılan kornerden yapılan ortaya iyi yükselen Djaniny, kafayı vurdu. Top yere sekip yan direğe çarptı ve dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Bakasetas Fenerbahçe ceza sahası içinde yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi.

Maç, Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.