Ahmet Ağaoğlu: Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareket, uzaydan inceleseniz de çok net penaltı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Trabzonspor'a konuk oldu. Medical Park’ta oynana mücadeleyi sarı-lacivertliler Dimitris Pelkas’ın 76. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirerek, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz de çok net bir şekilde sarı kart ve penaltı" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas’a yaptığı hareket, uzaydan inceleseniz de çok net sarı kart ve penaltı. Ekuban'ın pozisyonu var ona ilk hareketinde sarı kart gösteriyorsun. Birilerine göre iyi hakem olabilir, birileri için uğurlu olabilir, göz bebeği olabilir, yükselen yıldız olabilir. O yıldız nerede yükseliyorsa yükselsin. Kime uğurlu geliyorsa gitsin onların maçını yönetsin. Geçen yıldan bu yana Yaşar Kemal Uğurlu'dan çekmediğimiz kalmadı. Benim vermiş olduğum kararlarda art niyet yok gibi ifadeler kullanmış. Bu kadar hatayı üst üste bizim maçlarda yapıyorsan ya gidip kendini eğiteceksin ya da bırakacaksın bu işi. Yapamıyorsun anlamına gelir. Hakem bu maçın önüne geçti. Kötü oyun bizim problemimiz biz kendi problemlerimizi çözeriz ama hakem kararlarının tartışıldığı bir maçta olmuyor. Burada herkes emek veriyor, herkesin bir gayreti var, hatalar bize ait olan hatalar. Bu kadar böylesine önemli bir maçta bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin kararlarını masumane olarak değerlendirmek saflığın biraz ötesine geçer" dedi.

Şampiyonluk yarışına değinen Ağaoğlu, "İyi giden bir grafiğimiz vardı, iyi puanlar da topladık. Yarışın içersine girdiğimizi de söyleyebilirim. Bir maçla kaybedilen 3 puanla biz yarışın gerisinde kaldık diye düşünmek doğru olmaz. Kasımpaşa maçını Alanyaspor maçını kazanıp maç maç ilerlemeliyiz. Bugün oynadığımızdan daha iyi oynamak zorundayız. Bunu yapacak kalitemiz var. karaları bağlamamak lazım. Dış faktörlerin maçın neticesine etki etmesi hoş değil" diye konuştu.

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