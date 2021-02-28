Ali Koç: Fenerbahçe'de hoca olmak zordur, bir günde getirirler bir günde götürürler; bizim camiamız çok daha fazla talepkâr

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0'lık Trabzonspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçe'de hoca olmak zordur, bir günde getirirler bir günde götürürler; bizim camiamız çok daha fazla talepkar" diye konuştu.

Bu maçı kazanarak büyük bir adım attıklarını dile getiren Ali Koç, "Kaybetsek de bir şey fark etmeyecekti daha çok yol var. Daha çok iniş çıkış olacak. Koronavirüs ortamında gayet normaldir. Hocamızı tebrik ediyorum, takımımızı tebrik ediyorum. Kenetlendiler, bütün oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Puan kaybetsek de memnun ayrılırdım. İstatistiklere baktım gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ederim çok iyi maç çıkardı. Takımımı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe forması arması için nasıl savaşılır gösterdiler. Oynadığımız futbolu hem pek çok maça yaymamız lazım hem de 90 dakikanın içinde uzun bölümlerde yapmamız lazım. Mutlu ayrılıyoruz buradan" dedi.

Erol Bulut'un geleceği ile ilgili tartışmalara değinen Koç, "Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur bir günde getirirler götürürler. Bizim camiamız, diğer camialara göre çok daha fazla talepkar. Duygu ve düşünceleri çabucak tavan ve taban yapıyor. İşimiz kenetlenmek aile ortamını sağlayabilmek. Daha iyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Biz sosyal medyaya göre hareket etseydik pek çok değişiklikler yapmamız gerekirdi. Yapmamız gereken Erol hoca ve ekibi, başta sportif direktörümüz ve yönetim olarak, onların başarılı olabileceği ortamı sağlamaktır. Zaman zaman sağlayamamış olabiliriz ama hocamız ve yönetimimiz elinden geleni yapıyor. İnşallah bu dönüm noktası olur ve seriye başlarız" ifadelerini kullandı.

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