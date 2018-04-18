Ermenistan'daki 'Kadife Devrim' protestoları devam ediyor: Tüm devlet sistemini felç etmeliyiz, iktidar halka geçmeli

Ermenistan başkenti Erivan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlığa aday gösterilmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Bugün (18 Nisan 2018) sabah saatlerinden beri protestocular, başkentin Fransa Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Muhalif “Sivil Sözleşme” Partisi Başkanı ve protestoların lideri milletvekili Nikol Paşinyan’ın da bulunduğu Fransa Meydanı'na doğru giden sokaklar göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Öğrenciler de şehrin farklı yerlerinde protesto eylemleri düzenliyor.

Protestocular, kentin birçok noktasından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binalarının bulunduğu Bayramyan caddesine yürürken; Paşinyan da bugün (18 Nisan 2018) Erivan saatiyle saat 19:00'da Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacaklarını duyurdu.

Polis müdahale etti, yaralılar var

Ermeni Haber Ajansı'nda yer alan habere göre polis, dün akşam Parlamento binasının önünde, göstericilere ses bombası ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Ayrıca gösterilerde birçok kişinin ve 3 polisin yaralandığı bildirildi. Göstericilerle polis arasında yaşanan çatışmada muhalif milletvekili Paşinyan da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Paşinyan, protesto gösterileri için başkent Erivan'da yaptığı konuşmada, "Ülkede barışçıl kadife devrim başladı. Tüm devlet sistemini felç etmeliyiz, iktidar halka geçmeli. Serj Sarkisyan, yöneteceği bir Ermenistan ve halkı olmadığını görmeli" demişti.

Polisten, protestoculara “Sokaklardaki ablukayı durdurun!” çağrısı

Polisin, protestoculara çağrısında şu ifadelere yer verildi;

“Protesto eylemlerinin başkent Erivan’daki çeşitli şirketlerinin (üniversiteleri dahil) faaliyetlerini engellediğine dair şikayetler alıyoruz. Binlerce vatandaşın serbest dolaşım hakkını kısıtlandı. Ermenistan Polisi, Nikol Paşinyan’ı, eylemlerin organizatörü olarak, yükümlülüklerini yerine getirip, sokaklardaki ablukayı durdurmaya çağırıyoruz” dendi.

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16 Nisan 2018 günü, kısa süreliğine protestocular ile polis arasında anlaşma sağlanmış ve çatışmalar durdurulmuştu. Durdurulan çatışmalar tekrar başlayınca, Parlamento binasının önünde, protestocuları durdurmak için polis sıkı önlemler aldı; dikenli tel örgü çekildi, polis barikat kurdu ve caddeye TOMA’lar getirildi.

Erivan'daki protestolar, diğer kentlerde de yayıldı

İjevan ve Vanadzor kentlerinde Erivan’daki protestocuları destekleyen göstericiler şehrin ana caddelerini trafiğe kapattı.

Ermenistan’ın ikinci şehri olan Gümri’de ise üniversite ve okul öğrenciler sokaklara döküldü. Gümri'de sabah saatlerinden beri öğrenciler dersleri boykot ederek göstericilere katıldı. Yürüyüş gerçekleştiren gençler Şirak Valiliği binası önünde toplayarak Gümri Belediye Binası'na doğru yürüdü.