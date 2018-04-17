Ermenistan'da 'Kadife Devrim': Protestocular hükümet binalarını ablukaya hazırlanıyor

Ermenistan’da dün başlayan ve eski devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olarak aday gösterilmesine karşı çıkan protestocuların lideri ve muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, başsavcılık ve yargıtay binalarının ablukaya alınması çağrısı yaptı. Paşinyan ayrıca 'Kadife Devrim' ilan etti.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ermenistan’da Sarkisyan karşıtı protestocular başsavcılık ve yargıtay binalarını abluka altına almaya hazırlanıyor.

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan eylemcilere yaptığı çağrıda "Binaları ablukaya alın. Kimse ne dışarı çıksın ne de içeri girsin" dedi.

Paşinyan ayrıca “Ülkede bir devrim durumu yaratıldı. Ayrıca şiddetsiz, Kadife Devrim ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Paşinyan bugün gerçekleşen Başbakanlık seçimlerine ilişkin ise “Parlamentoda 'kukla oturumu' başladı. Cumhuriyetin farklı şehirlerinde ise protesto eylemleri devam ediyor. Gümri’de binlerce kişi sokağa çıktı, İjevan’da öğrenciler dersleri boykot ediyorlar. Erivan’da sokaklar trafiğe kapatıldı. Bugün sabahleyin çocuklar Dışişleri Bakanı’nın arabasını ablukaya aldılar. Ben ülkede şiddet içermeyen, kadife devrimin başlangıcını ilan ediyorum” dedi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı çıkan protestocular sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapatmıştı. Polisin müdahale ettiği protestocular dağılmayı reddetmişti.

Çekoslavakya’da 17 Kasım-29 Aralık 1989’da gerçekleşen kansız devrim 'Kadife Devrim' olarak anılıyor. Bu devrim sonucunda komünist yönetim düşürülmüş, Çekoslavakya da Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmüştü. Çek Cumhuriyeti Temmuz 2016'da Çekya adını almıştı.