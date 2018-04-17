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Dünya

Ermenistan'da Serj Serkisyan başbakan seçildi

Parlamentoda,93 milletvekilinden 76'sı Serj Sarkiyan'ın lehine oy kullandı

17 Nisan 2018 19:02

Ermenistan parlamentosu bugün (17 Nisan) yeni başbakanını seçti. Başbakan seçimi Parlamentonun özel oturumunda gerçekleştirildi. Açık oylama ile yapılan seçim neticesinde, oylamaya katılan 93 milletvekilinden 17’si “Hayır” oyu kullanırken 76’sı ise Serj Sarkiyan’ın lehine oy kullandı. 

9 Nisan’da Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 2. görev süresi tamamlandı. Yeni Cumhurbaşkanı görevini Ermenistan’ın Büyük Britanya büyükelçisi Armen Sarkisyan üstlendi. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan’dan devralmıştı.

16 Nisan’da, Ermenistan parlamentosunda düzenlenen toplantıda bir araya gelen iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) ve koalisyon ortağı Ermenistan Devrimci  Federasyonu’nun (Taşnak partisi) parlamento grupları,  eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ı Başbakan görevine resmen aday göstermişti. Serj Sarkisyan Başbakanlık seçiminde tek adaydı.

Binlerce kişi Sarkisyan’a karşı sokakta


Ülkede Muhalif siyasi gruplar, Serj Sarkisyan’ın başbakan statüsüyle Ermenistan’ı yönetmeye devam edeceğini iddia ederek, ülkenin değişik şehirlerinde protesto eylemleri gerçekleştiriyorlar.

Protesto eylemlerinin lideri, muhalif  ''Sivil Sözleşme'' Partisinin başkanı, milletvekili Nikol Paşinyan, halkı, başlattığı ''Benim adımım'' adlı girişimine katılmaya ve  sivil itaatsizliğe çağırmıştı. Göstericiler  başkent Yerevan'da ana caddelerini trafiğe kapattı. Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışına engel olurken, bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdu. Polisler, protestocuları dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalışırken başkentte gergin saatler yaşanıyor.

9 Nisan itibariyle ülkede Yeni Anayasa yürürlüğe girdi. 6 Aralık 2015'ta Ermenistan'da yapılan referandum sonucunda kabul edilen Yeni Anayasa paketi ile ülke artık parlamenter sistemiyle yönetilen bir ülkeye dönüştü. Yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

Yeni Başbakan parlamentoda düzenlenecek açık oylamada seçiliyor. Başbakanlık seçiminin ardından 20 günlük süre içerisinde yeni hükümet oluşturulacak. Hükümetin oluşturulmasına kadar eski bakanlar görevlerine devam edecekler.
Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın talimatıyla 2013'te kurulan Anayasa Reformları Uzmanlık Komisyonu'nun hazırladığı anayasa değişikliği teklifi, Ermenistan parlamentosunda 104 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

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