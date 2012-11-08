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Ermenistan uçağı Halep'e gitti

Erzurum'a indirilen Ermenistan'a ait uçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Halep'e hareket etti

08 Kasım 2012 12:50

Erzurum Havalimanı'na sabah erken saatlerde indirilen Ermenistan Havayolları'na ait kargo uçağında yapılan aramanın ardından içerisindeki koliler, uçağın kargosuna geri yüklendi. Kargo uçağı, uçuş izinlerinin alınmasının ardından Erzurum Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı havalimanında uçağın etrafında bekletilen kamyon, tır ve itfaiye araçları bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, konuyla ilgili açıklamayı Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağını bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde Erzurum'a Havalimanı'na indirilen Ermeni uçağının, Türk sivil havacılık makamlarına yaptığı başvuru uyarınca teknik iniş yaptığı, söz konusu inişin rutin bir uygulama olduğu bildirilmişti.

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