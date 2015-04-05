Ermeni ve Musevi halkların bayram günü: Paskalya ve Hamursuz kutlanıyor

Türkiye'de Hıristiyan ve Musevi yurttaşlar bugün aynı anda iki bayramı kutluyorlar. Ortodoks Ermenilerin 'Zadig' (Paskalya) Bayramı ile Musevi yurttaşların 'Hamursuz' Bayramı bugün...

İsa peygamberin ölümden sonra dirilişini temsil eden ve tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanılan Paskalya Bayramı'nı, Ortodoks Ermeniler bu yıl 5 Nisan'da kutluyor. Ermenice ‘Zadig’ olarak anılan ve perşembe günü başlayan Paskalya, İsa Peygamberin havarilerle birlikte 'Son Yemeği’ yemesi, ihbar edilerek yakalanması, çarmıha gerilerek öldürülmesi ve dirilmesini kapsayan üç gün boyunca sürdükten sonra, pazar günü Ermeni kiliselerinde Harutyun (Kutsal Diriliş) günü kutlanıyor.

Radikal'de yayımlanan habere göre, Musevi yurttaşlar ise yine bugün 'Hamursuz' bayramını kutluyorlar. Yahudi halkının Mısır'dan çıkışı ve kölelikten kurtuluşunu simgeleyen Pesah (Hamursuz) Bayramı kapsamında, Türkiye'deki sinagoglarda da kurtuluşun anısı kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yazılı bir açıklama yaparak hem Paskalya hem de Hamursuz bayramlarını kutlarken, HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da ortak bir açıklamayla yurttaşların bayramını kutladılar.