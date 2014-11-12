T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ermenek'te madende 24 saatte 3 metre ilerlenebildi

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki madende mahsur kalan 16 işçi için 482 arama kurtarma personeli, 8'er saatlik üç vardiya halinde çalışıyor

12 Kasım 2014 00:14

Ermenek'teki madende mahsur kalan 16 işçiyi arama çalışmaları, 482 arama kurtarma personelinin çalışmasıyla devam ediyor.

Madenin en dip noktasına ulaşmak için son 24 saatte 3 metre ilerlenebildi. "Desandre" bölümündeki dip noktaya 1,5 metre mesafe kaldı.

Nefeslik bölümündeyse 24 saatte 19 metre ilerleme kaydedildi. İki bölüm arasında hava bağlantısı da sağlandı ancak işcilere ulaşılamadı.

 

Sadece iki işçi çıkartılabildi

 

Cumartesi günü iki işçinin cenazesine, yemek yenilen yere yakın bir noktada ulaşılmıştı.

Yürütülen soruşturmada ise aralarında maden işletmecisi ve ruhsat sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

ETİKETLER

karamanermenekişçimahsur

İlgili Haberler

Ermenek'te çıkarılan işçilerin kimlikleri belli oldu...

Yapılan DNA testinde, cesetlerin Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı'na ait olduğu tespit edildi

Ermenek maden faciasında 5 kişi tutuklandı

18 işçinin mahsur kaldığı Ermenek faciasında, aralarında işletmeci firma sahibi Saffet Uyar'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı

Ermenek madeni müdürü: Suyu kontrol etmek için içiyorduk

16 işçi için kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24