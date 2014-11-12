Ermenek'te madende 24 saatte 3 metre ilerlenebildi

Ermenek'teki madende mahsur kalan 16 işçiyi arama çalışmaları, 482 arama kurtarma personelinin çalışmasıyla devam ediyor.
Madenin en dip noktasına ulaşmak için son 24 saatte 3 metre ilerlenebildi. "Desandre" bölümündeki dip noktaya 1,5 metre mesafe kaldı.
Nefeslik bölümündeyse 24 saatte 19 metre ilerleme kaydedildi. İki bölüm arasında hava bağlantısı da sağlandı ancak işcilere ulaşılamadı.
Sadece iki işçi çıkartılabildi
Cumartesi günü iki işçinin cenazesine, yemek yenilen yere yakın bir noktada ulaşılmıştı.
Yürütülen soruşturmada ise aralarında maden işletmecisi ve ruhsat sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.