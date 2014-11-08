Ermenek'te çıkarılan işçilerin kimlikleri belli oldu...

Ermenek'teki maden ocağında cansız bedenlerine ulaşılan 2 işçinin kimlikleri belirlendi. Madencilerin isimlerinin Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı olduğu açıklandı.

Ocakta mahsur kalan 18 işçinin yakınları ile çıkarılan 2 işçinin cesetlerinden alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Yapılan DNA testinde, cesetlerin Ermenek'e bağlı Aşağı Çağlar köyünden Kerim Haznedar (32) ve İsa Gözbaşı (23) olduğu tespit edildi.

İsa Gözbaşı'nı 1 yaşındayken evlatlık alan Nazmiye ve Ali Gözbaşı çiftinin, acı haberi duyduktan sonra söylediği sözler, tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Toprağı elindeki sopayla kazarken çekilen görüntüsü ile hatırlanan anne Gözbaşı, "Oğlum uyuduğunda sobayı yaktıktan sonra kömür zehirler mi, üstü açılır mı diye sürekli yanına gider kontrol ederdim. Orada gözüm gibi baktım burada zehrin içine gönderdim" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Cansız bedenine ulaşılan diğer işçi Kerim Haznedar da kardeşi Ali Haznedar ile ocakta mahsur kalmıştı. Kerim Haznedar’ın annesinin Cenazelerin, bugün öğle namazının ardından Aşağı Çağlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

16 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde Pamuklu Köyü yakınlarında Has Şekerler Maden şirketine ait kömür ocağında su baskını sonucu mahsur kalan 18 madenciden cesetlerine ulaşılan 2’sinin kimlikleri bugün netleşti. Ankara’dan gelecek olan DNA testi raporuna göre işçilerin kimlikleri belirlendi. Kurtarma çalışmalarının 12’nci gününe girerken diğer 16 işçinin bulunması için de çalışmalar sürüyor.

Maden ocağında mahsur kalan işçilerden 2 kişinin cesetleri geçen perşembe gece nefeslik kısmının 2’nci baş yukarı olarak adlandırılan bölümünde molozlar içinde bulunmuştu. 2 işçinin cenazeleri Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin kimliğini belirlemek için de 18 işçinin 41 yakınından alınan kan örnekleri, dün DNA testi karşılaştırılması için helikopter ile Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA testi bugün sonuçlandı. Cenazeleri çıkarılan madencilerin isimlerinin Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı olduğu açıklandı.

Kömür ocağında mahsur kalan diğer 16 işçinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor. Çalışmaların zaman alacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız dün yaptığı açıklamada, ”Önümüzde günlerce sürebilecek bir kurtarma çalışmasından bahseder olduk. Çünkü hem tahkimatın bozulduğu hem de zeminin bozulduğu bir ortama geldik. Mesafenin çoğunluğunu daha geride bırakmış olmamıza rağmen işin yoğunluğunu önümüzde görüyoruz. O yüzden ailelerimizle paylaştığımız bu bilgilerde zamana karşı sabırlı olmamız gerecek” demişti.

Vardiya sistemiyle çalışan kurtarma ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamur ve moloz tahliyesi ile tahkimat işlemleri sürüyor. Zaman zaman duran su tahliye işlemleri de dün geceden itibaren yeniden başladı.