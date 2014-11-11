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Ermenek maden faciasında 5 kişi tutuklandı

18 işçinin mahsur kaldığı Ermenek faciasında, aralarında işletmeci firma sahibi Saffet Uyar'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı

11 Kasım 2014 01:04

Ermenek maden kazasıyla ilgili soruşturmada tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilen 8 kişiden 5'i tutuklanırken, tutuklananlar arasında işletmeci firmanın sahibi Saffet Uyar da var.

Ermenek Adliyesine sevk edilen, maden ocağı işletmecisi Saffet Uyar, maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey, madenin İşletme Müdürü Yavuz Özsoy, maden mühendisleri Cemile Karaca ve Nuray Yetiş, maden sahasının ruhsat sahibi şirketin işletme müdürü Mehmet Zeybek, maden mühendisi Ali Kurt ve İş Güvenlik Uzmanı Engin Yeti'nin savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan" mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan, Saffet Uyar, Abdullah Özbey, Yavuz Özsoy, Mehmet Zeybek ve Ali Kurt tutuklandı. Karaca, Yetiş ile Yeti ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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