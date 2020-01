Ermenek madeni müdürü: Suyu kontrol etmek için içiyorduk

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait kömür ocağında 15 gün önce su baskını faciasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Perşembe gecesi 18 işçiden 2'sinin cesetlerine ulaşılmasıyla birlikte gözaltı kararı verilen 8 kişiden aralarında Maden sahibi Saffet Uyar ve maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan Has Şekerler Madencilik şirketinin işletme müdürü Yavuz Özsoy, ifadesinde ocakta zaman zaman su sızıntısının olduğunu bunun tatlı su olup olmadığı içerek kontrol ettiklerini söylediği öğrenildi.

Ermenek'in Pamuklu Köyü yakınlarındaki Cenne Mevkisi'ndeki Has Şekerler maden ocağında, 28 Ekim salı günü saat 12.15'de yakındaki terk edilen maden ocağına biriken suların basması sonucu mahsur kalan 18 işçiden Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı'nın cesetleri, 6 Kasım gecesi ocaktan çıkartıldı. İki işçinin cenazeleri geçen cumartesi günü Aşağı Çağlar Köyü'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 16 işçi için kurtarma çalışmaları ise nefeslik ve desandre bölümünde aralıksız sürdürülüyor.

5 kişi tutuklandı

2 işçinin cesetlerine ulaşılmasının ardından soruşturmayı yürüten Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, Has Şekerler Maden Şirketi'nin sahibi Saffet Uyar başta olmak Saffet Uyar'ın işletmeciliğini yaptığı Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür ocağının işletme ruhsatına sahip Ermenek Cenne Linyit Kömürü Limited Şirketi yöneticisi Abdullah Özbey, aynı şirketin işleme müdürü Mehmet Zeybek, teknik nezaretçi Ali Uyar, Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi'nden işletme müdürü Yavuz Özsoy, maden mühendisleri Cemile Karaca, Nuray Yetiş ve iş güvenliği uzmanı Engin Yeti hakkında 'Bilinçli Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek' suçundan gözaltı kararı çıkarttı. Gözaltına alınan 8 kişi dün gece yarasına kadar nöbetçi mahkeme ifade verdi. Aralarında maden sahibi Saffet Uyar ve maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Müebbet hapis cezası

'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanan 5 kişi ile tutuksuz yargılanan 3 kişinin ömür boyu müebbet hapis cezasıyla yargılanabileceği, bu cezanın da her bir işçi içinde artırılabileceği öğrenildi.

Mühendislerden birinin çocuğu var, biri 4 ay önce işe başlamış

Has Şekerler Madencilik Limitet Şirketi'nden, maden mühendislerinden yaklaşık 4 ay önce işe başlayan Cemile Karaca ile 1 çocuk annesi Nuray Yetiş ve iş güvenliği uzmanı Engin Yeti hakkında adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Madenin işletme müdürü: Suyu kontrol etmek için içiyorduk

Tutuklanan Has Şekerler Madencilik şirketinin işletme müdürü Yavuz Özsoy, ifadesinde ocakta zaman zaman su sızıntısının olduğunu bunun tatlı su (yeraltı suyu) olup olmadığı içerek kontrol ettiklerini söylediği öğrenildi. Özsoy'un madende günlük olarak 3 metre kazı yapılıp kömür çıkartıldığını söylediği belirtildi.