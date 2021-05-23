Erman Toroğlu: Yav kardeşim siz neden bahsediyorsunuz; adam ölümden korkmuyor, Terim'den mi korksun

Sabah yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'da yaklaşan seçimler öncesi Mustafa Cengiz'in yaptığı basın toplantısında Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamalara değinerek "Bir tek Mustafa Cengiz konuşuyor. Niye? Çünkü yaşadı, başından bazı şeyler geçti 'Kral çıplak' diyor. Yav kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Adam ölümden korkmuyor, Terim'den mi korksun?" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Galatasaray kongreye gidecek. Şu andaki başkan konuşuyor, kendisine göre doğru olan şeyleri anlatmaya çalışıyor. Aday olur, olmaz ama başkan adayı olanlar 'Biz seçilirsek hep beraber Fatih hocayı getirelim' diyorlar. Yani bu başkan adayları Galatasaray'da kukla başkan olmaya hazırlar. Fatih Terim ne derse 'emredin padişahım' diyecekler. Bir tek Mustafa Cengiz konuşuyor. Niye? Çünkü yaşadı, başından bazı şeyler geçti 'Kral çıplak' diyor. Yav kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Adam ölümden korkmuyor, Terim'den mi korksun? Galatasaray'da koltuk peşinde olanlar daha bunu anlayamadılar! Ama oraya gelip Galatasaray başkanlığının nimetlerinden faydalanacaklarsa, bu nimetler neyse onları bilemem. Ve onlara karışamam. O zaman hepsine hayırlı işler demek lazım. Bunlara oy verecek Galatasaray kongre üyelerini de tebrik etmek lazım. Ne de olsa onlar batıya açılan pencereler" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız...

TIKLAYIN - Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum

TIKLAYIN - Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır