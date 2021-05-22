Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verirken, "Şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" dedi.

Galatasaray seçimlerine günler kalmışken Başkanı Cengiz, Fatih Terim'in yönetime ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum" demişti. Cengiz, açıklamasının devamında "Fatih, Terim Galatasaray'a büyük hizmetler etti. En büyük etmenlerden biridir ama tek etmen değildir. Geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ben olduğum sürece asla sözleşme yapmam. Çünkü ben düşmanıyım (!) Aday arkadaşlarımız deklarasyon yayınladı ve Fatih Terim'in yanındayız dedi. Ben değilim. Bir şartım var, çıkar özür diler, oturup o zaman konuşuruz" ifadelerini ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum

Terim, Cengiz'in kendisine yönelik açıklamalara yanıt verirken, "Şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" dedi. Terim, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlenen talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaray taraftarı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

"Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin merakın farkındayım.

"Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla."

Terim'in el yazısıyla yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması şöyle: