Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum

Sezonun ardından Türk Telekom Stadı'nda değerlendirme toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim" dedi. Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Cengiz, "Sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Mustafa Cengiz yönetiminden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a adaylık teklif ettiğini söyledi. Cengiz, eğer bu isimlerden biri aday olursa o adayı destekleyeceğini belirtti. Göreve devam etmesi halinde Cengiz Fatih Terim'le devam etmeyeceğini açıkladı. Cengiz, "Sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Cengiz "Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdurrahim (Albayrak) ve arkadaşlarla beraberdik. Hatırladığım kadarıyla Yusuf (Günay) yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Sonra doğrudan beni hedef alarak bir şeyler dedi. Beni ihsas etti. Aptal olmanız lazım anlamamak için. Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız; gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor. Yapma be sevgili hocam. Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Oğlumu aradın 'Onun için oynayacağız' dedin, 8 kere yenildik. Ben de 'Benim için oynamasın, söyle' dedim. Fatih, Terim Galatasaray'a büyük hizmetler etti. En büyük etmenlerden biridir ama tek etmen değildir. Geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ben olduğum sürece asla sözleşme yapmam. Çünkü ben düşmanıyım (!) Aday arkadaşlarımız deklarasyon yayınladı ve Fatih Terim'in yanındayız dedi. Ben değilim." Bir şartım var, çıkar özür diler, oturup o zaman konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Futbolculara borcumuz yok"

Nisan ayı dışında futbolculara borcumuz yok. İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

"Taraftardan özür diliyorum"

Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere.

"İbra edilmememiz beni üzmedi"

İbra edilmememiz beni üzmedi, bu siyasetti çünkü. Beni sevmeyenler iyi hazırlanmıştı, biz hazırlanmadık. Ama Denetleme Kurulu'nun ibra edilmemesi beni çok üzdü. Ben Dursun Bey'e hiçbir zaman hakaret etmedim. Her konuşmamda önce teşekkür ettim. Galatasaray'da takdir edilecek hiç laf duymadım. Sizin Allahınız var mı? Tövbe tövbe ya. Özür dilerim ağzımdan kaçtı.

"Başkan adayları ceplerini hazırlasınlar"

Her ay 300 sırf harcamamız var yönetimden. Belgesiz. Bize para yok diyorsun diyecek. Başkan olacaklara şimdiden söylüyorum. Ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya... Yazlığım vardı onu da sattık hanım da bana kızıyor. Evlenme programından mı evlendik dedim.

"Seçime girmeyeceğimi söyledim"

Üç liste vermiş ya, o üç liste seçime girebilir. Tüzükte açık olarak, tam okumuyorlar. 'İptal' yazıyor. Biz bunu değerli hukukçularla konuştuk zaten. Günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben girmeyeceğimi ilan ettim zaten. Işın Çelebi adaylık koydu giremeyecek. Belki başka değerli adayımız çıkacak. Ben ertelemeyi o yüzden yapmadım. Yusuf bey günlerce bunu çalıştı. Bananeya zaten girmiyorum. Ben bu gece hastanede yattım. B-C vitamin yüklediler. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe ne kadar şahsi kefaletleri olduğunu basın mensuplarına gösterdi.

Mustafa Cengiz'in şahsi kefaleti: 786 M ₺

Abdurrahim Albayrak'ın şahsi kefaleti: 456 M ₺

Yusuf Günay'ın şahsi kefaleti: 330 M ₺

Toplam: 1 milyar 572 milyon ₺

"Ceyhun, Elmander ve Cana'nın parasını ödedik"

Ceyhun Gülselam'ın parasını ödedik. Menajeri bizi icraya verdi, transfer tahtamız kapandı. Şok yaşadı. Vermez diyorduk, vermiş adam. Onlar da sıkışıyorduk. Elmander'le Lorik Cana'ya para ödedik.

"En büyük sivil toplum örgütü Galatasaray"

Galatasaray Adası'nda davayı ilk kez kazandık. Dünya birbirine girdi. Sayısal olarak, itibar olarak, güç olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, spor kulübü Galatasaray'dır. Güneş çatısı kuruyoruz, hiç bahseden var mı? 25 sene boyunca, 100 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. İzinler tamamlandı, inşasına başlanacak.

"Token'dan 10 milyon dolar kazandık"

Socios ile Fan Token anlaşması yaptık. 4 yıllık sözleşmemiz var. 10 milyon dolar gelir elde ettik. Sadece Beşiktaş maçında 12 milyon euro hacim oluşmuş.

"30 kupa kazandık"

Ünal Aysal hakkını vereyim çok başarılıydı. 28 kupa aldı. Biz 30 kupa kazandık. İki kez şampiyon olduk. Birini Tudor'un takımıyla yaptık diyorlar. Birini hocamız yaptı, bizim hiç katkımız yok. Paraları Nijerya hükümeti verdi...

"Yönetimden biri aday olursa desteklerim"

Yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim. Ben aday olmayacağım. Abdürrahim Bey, Kaan Bey ve Yusuf Bey'e adaylık teklifinde bulundum. Onlarda burada... Bu seçimde aday olmalarını istiyorum. Bu seçimde iptal olayı var. Taraftardan mutlak destek görürsem. Yeniden değerlendireceğim. 1 aylık süreç var. Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı değerlendireceğim.