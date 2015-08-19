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Politika

Erken seçim için ilk adım: Cumhurbaşkanı ile TBMM Başkanı görüştü

Erdoğan, bugün CHP'ye hükümeti kurma görevini vermeyeceğini ima etmişti

19 Ağustos 2015 23:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili süreç hakkında istişari bir görüşme yapmak üzere TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ı saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

7 Haziran seçimlerinden birinci parti olarak çıkan AKP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümeti kuramayıp, görevi iade edince, gözler Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan 'a çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün muhtarlarla buluşmasında hükümeti kurma görevine, seçimlerden 2. parti olarak çıkan CHP 'ye tevdi etmeyeceği işaretini veren Erdoğan, 'seçim hükümeti' konusunda ilk adımı da attı.

Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ile  saat 18.00'da bir araya geldi. Görüşmede 'seçim hükümetine' yönelik 'istişari toplantı' yapıldığı kulislere yansıdı.

 

Seçim Başbakanı'nı Erdoğan görevlendirecek

 

Türkiye'yi Anayasa uyarınca en geç 90 gün içinde seçimlere götürecek olan 'seçim hükümetini', TBMM'deki temsil oranlarına göre siyasi parti temsilcilerinden Cumhurbaşkanı belirleyecek. Bu çerçevede Erdoğan'ın 'seçim hükümeti Başbakanı' olarak yine AKP lideri Davutoğlu'nu ataması bekleniyor.

 

Sürpriz olur mu?

 

Ancak siyasi kulislerde Erdoğan'ın seçim başbakanı atamasında 'sürpriz yapabileceği' de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'nın, ülkeyi seçime götürmek üzere Ak Parti içinden bir başka ismi, Örneğin TBMM Başkanı Yılmaz'ı da görevlendirebileceği, 'az bir ihtimal' notu konularak, kulislerde konuşulmaya başlandı. Anayasa yarınca, seçim hükümetinde da Başbakanlık görevini üstlenecek ismin, milletvekili olması gerekiyor. Ancak seçim hükümeti bakanları için milletvekili olma zorunluluğu bulunmuyor.

 

CHP ve MHP katılmayacak

 

Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacak seçim hükümetine MHP katılmayacağını açıklamıştı. HDP ise dün yaptığı MKYK toplantısında seçim hükümetinde temsil edilme kararı aldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na görev vermez ise CHP'nin  ise seçim hükümetinde yer alması beklenmiyor.

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