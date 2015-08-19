CHP, seçim hükümetinde yer almayacağını açıklayarak hükümeti kurma görevini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Haluk Koç, HDP'nin destek vereceğini açıkladığı olası seçim hükümetine parti olarak üye vermeyeceklerini açıkladı. "CHP teamüller gereği, kalan süre içinde hükümet kurma görevini almayı beklemektedir" diyen Koç, "Verilmezse bir yetki gaspı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu süreçte Davutoğlu’nun itiraz etmesi gerekir. Ondan da anladığımız kadarıyla bir davranış çıkmıyor" dedi.

CHP Sözcüsü Haluk Koç, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:



'CHP hükümet kurma sorumluluğunu almaya hazırdır'

Açık ve net söylüyoruz. CHP hükümet kurma sorumluluğunu almaya hazırdır. Yurttaşlarımıza nefes aldırmakta da kararlıdır. Tayyip Erdoğan ipe un sermeyi bırakmalıdır ve milli iradenin, demokratik teamüllerin gereği Cumhuriyet Halk Partisi’ne görev vermek durumundadır. Aksi takdirde milli iradeyi rehin alanları, kendi hırsı için hükümetsiz bırakarak erken seçime sürükleyenleri, önce ben diyenleri, önce benim çıkarlarım diyenleri milletimiz asla unutmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, kaçak saraydan gelen tüm engellemelere, diğer siyasi partilerin çözümsüzlükte devam etmelerine rağmen önce Türkiye demeye, bir çözüm için her türlü fedakarlığı sergilemeye, 7 Haziran’dan bu yana her adımda olduğu gibi sorumluluğunu yerine getirerek devam edecektir.

Bir garabet dönem yaşanıyor. Ana aktörünün iç dünyasını, beklentilerini ortaya koyduk. Bugün, 23 Ağustos öncesi Türkiye’nin bugünkü tablosu karşısında tüm siyaset kurumunun sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor.

Soru&cevap

HDP cephesinden öneri geldi, başkanlık referandumu. CHP olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Şu andaki gündemi etkileyebilecek bir sorun olarak görmüyorum.

Seçim hükümetiyle ilgili MHP’nin tavrı belliydi, HDP de belirleyecek. CHP’nin netleşmiş bir kararı var mı?

Teamüller gereği, kalan süre içinde hükümet kurma görevini almayı beklemektedir. Verilmezse bir yetki gaspı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu süreçte Davutoğlu’nun itiraz etmesi gerekir. Ondan da anladığımız kadarıyla bir davranış çıkmıyor. CHP’nin seçim hükümetinde yer alması söz konusu değildir. Kimlerin katılma kararı verdiğini, kimin vermediğini öğrenmiş oldunuz.