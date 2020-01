CHP'den Erdoğan'a: Batsın senin sarayın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Haluk Koç, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Beştepe'nin adresini bilmeyenlerle bizim vakit geçirecek zamanımız yok" mesajıyla CHP'ye hükümeti kurma görevini vermeyeceğini ima eden CUmhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. "Tek bir kişi kendi korkularıyla, yetersizlikleriyle, ihtiraslarıyla, kirli tertip ve planlarıyla koskoca bir ülkeyi rehin almış durumdadır" diyen Koç, "Batsın senin sarayın" dedi. Koç, "Hiç unutma Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin merkezi Çankaya Köşkü’nün yolunu bilmeyenleri de milletimiz tanımayacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Haluk Koç, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Koç'un açıklamalarındana satır başları şöyle:



Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkmış muhtarlara fıkra anlatıyor. Türkiye yanıyor. Bugün kamu güvenliğinin içi boşaltılmışsa böyle bir fırtınanın içinde bizler Cumhurbaşkanının ağzından neleri konuşuyoruz.

13 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor. Bu ülkede hükümet sorumluluğu kimde.

Kimler PKK ile pazarlık masasına oturdular. Kimler kendi hırsları, beklentileri için bu milletin birliği üzerinden pazarlık ettiler. Hiç sana dokunmuyor mu bu sözler sayın Cumhurbaşkanı. Bu koaosu yaratan sensin.

PKK’nın ileri gelenleriyle silah bırakmadan hukuk devleti kurallarını çiğneyerek görüşen sensin. PKK’nın şehir yapılanmalarına göz yuman sensin, senin yönetimin. Türkiye’nin birliğini, kardeşliğini, huzurunu adeta rehin vererek kirli pazarlıkları yürüten sensin. Uyarılar, eleştiriler, iyi niyetli tespitler yapılınca da “bunlar kandan besleniyorlar” iftirasını yayan yine sen ve senin kadroların. Bugün ne yazık ki bunların ektikleri fırtınaların faturalarını bu ülkenin gencecik evlatları ödüyor.

'Batsın senin sarayın!'

Açık söylüyoruz, tek bir kişi kendi korkularıyla, yetersizlikleriyle, ihtiraslarıyla, kirli tertip ve planlarıyla koskoca bir ülkeyi rehin almış durumdalar.

Bu cumhurbaşkanı Türk milletinin vicdanında bir ibret noktası olarak kalacaktır. Saray’daki kişinin niyeti açıktır ve fütursuzdur. Seçimle gelmiştir, seçimle gitmemek için her yolu deneyecek durumdadır. Tüm siyasi partilere, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sağduyulu üyeleri dahil ve tüm milletimize seslenmek istiyorum: Türkiye’yi hep beraber bu karanlığın esiri olmaktan kurtarmak zorundayız.

Biz devletin tepesinde kavga olmaz dedik ama devletin tepesinde kandan, çatışmadan, uzlaşmamaktan medet uman birileri var. Güya CHP’ye dönük, “Saray’ın yolunu bilmeyenlere Saray kapalı” diyor. Batsın senin sarayın.

'Çankaya Köşkü’nün yolunu bilmeyenleri de milletimiz tanımayacaktır'

Hiç unutma Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin merkezi Çankaya Köşkü’nün yolunu bilmeyenleri de milletimiz tanımayacaktır.

CHP’nin her türlü samimi çabayı gösterdiği, sorumluluk almak için yapıcı bir tutum sergilediğini, her şeyden önce Türkiye dediğini milletimiz görmektedir, bilmektedir. Ülkemizin sorunları her geçen gün daha da ağırlaşırken, Tayyip Erdoğan hırsıyla Türkiye’yi seçime sürüklemekte ısrar etmektedir.

Erdoğan’ın hırsının Türkiye’ye faturası artık taşınmaz boyutlara gelmişti. Şimdi kaçak saray bahane edilerek CHP’nin hükümet kurma sorumluluğu almasının önüne geçmek istemektedir. Tüm demokratik teamüller çiğnenmektedir.

'CHP hükümet kurma sorumluluğunu almaya hazırdır'

Açık ve net söylüyoruz. CHP hükümet kurma sorumluluğunu almaya hazırdır. Yurttaşlarımıza nefes aldırmakta da kararlıdır. Tayyip Erdoğan ipe un sermeyi bırakmalıdır ve milli iradenin, demokratik teamüllerin gereği Cumhuriyet Halk Partisi’ne görev vermek durumundadır. Aksi takdirde milli iradeyi rehin alanları, kendi hırsı için hükümetsiz bırakarak erken seçime sürükleyenleri, önce ben diyenleri, önce benim çıkarlarım diyenleri milletimiz asla unutmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, kaçak saraydan gelen tüm engellemelere, diğer siyasi partilerin çözümsüzlükte devam etmelerine rağmen önce Türkiye demeye, bir çözüm için her türlü fedakarlığı sergilemeye, 7 Haziran’dan bu yana her adımda olduğu gibi sorumluluğunu yerine getirerek devam edecektir.

Bir garabet dönem yaşanıyor. Ana aktörünün iç dünyasını, beklentilerini ortaya koyduk. Bugün, 23 Ağustos öncesi Türkiye’nin bugünkü tablosu karşısında tüm siyaset kurumunun sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor.

Soru&cevap

HDP cephesinden öneri geldi, başkanlık referandumu. CHP olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Şu andaki gündemi etkileyebilecek bir sorun olarak görmüyorum.

Seçim hükümetiyle ilgili MHP’nin tavrı belliydi, HDP de belirleyecek. CHP’nin netleşmiş bir kararı var mı?

Teamüller gereği, kalan süre içinde hükümet kurma görevini almayı beklemektedir. Verilmezse bir yetki gaspı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu süreçte Davutoğlu’nun itiraz etmesi gerekir. Ondan da anladığımız kadarıyla bir davranış çıkmıyor. CHP’nin seçim hükümetinde yer alması söz konusu değildir. Kimlerin katılma kararı verdiğini, kimin vermediğini öğrenmiş oldunuz.