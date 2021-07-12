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Erkeklere "ikinci eş alın" diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, 30 ihtar puanı cezası almış!

Basına izinsiz konuşan aile hekimleri 50 puan ihtar cezası alıyor

12 Temmuz 2021 07:53

Medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken eski GATA’nın başhekim yardımcısı Ali Edizer'in, “30 ihtar puanıyla cezalandırıldığı" açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP’li Murat Emir, “Laikliği ve medeni hukuku hedef alan Ali Edizer hakkında açılan soruşturma sonucunda nasıl bir karar verilmiştir? Paylaşımlarıyla şeriatı savunan Ali Edizer, Güdül Devlet Hastanesi'nde nasıl göreve başlamıştır” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; önergeye yanıt veren Koca, Edizer hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca disiplin raporu düzenlendiğini açıkladı.

Edizer’in, rapor kapsamında, “hizmet dışında devlet memurunun itibar ve görev duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” eyleminden “30 ihtar puanıyla cezalandırıldığını” kaydeden Koca, “Rapora istinaden Ankara Güdül Devlet Hastanesi’ne ataması yapılmıştır” bilgisini paylaştı. 

"Aile hekimlerine, basına izinsiz demeç vermeleri durumunda bile 50 ihtar puanı verileceğini" anımsatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Siz, içeriğinden bağımsız olarak, mesleğiyle ilgili paylaşım yapan hekime, ‘Seni cezalandırırım, sözleşmeni yapmam’ diyorsunuz. Ama diğer tarafta hekimlik mesleğiyle bağdaşmayacak bir kişiyi adeta ödüllendiriyorsunuz” tepkisini gösterdi. 

Ali Edizer, GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, “İkinci eşi de alın” çağrısında bulunmuş ve “Sorsan, ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” gibi mesajlar paylaşmıştı. Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınan Edizer’in, 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşımıştı. 

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