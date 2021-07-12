Erkeklere "ikinci eş alın" diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, 30 ihtar puanı cezası almış!

Ali Edizer, GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, “İkinci eşi de alın” çağrısında bulunmuş ve “Sorsan, ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” gibi mesajlar paylaşmıştı. Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınan Edizer’in, 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşımıştı.