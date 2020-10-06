Erkeklere "Boşanmayın ikinci eş alın" diye seslenen Ali Edizer'in binbir yüzü!

T24 Haber Merkezi

Yaptığı paylaşımlarla tepki çeken, erkeklere boşanmak yerine ikinci eş tavsiyesinde bulunan, Menzil Tarikatı'na yakın olduğu iddia edilen Dr. Ali Edizer'in papyon ve kandura (Boyundan, ayak bileğine kadar inan geleneksel Arap kıyafeti) gibi pek çok ayrı kıyafetle fotoğrafları dikkat çekti.

Cinsiyetçi paylaşımları ve Medeni Kanunu hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken ve görevden alınan Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü de dahil olmak üzere, devlette 20 yıldır önemli görevler üstlenen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in giydiği farklı kıyafetler de dikkatlerden kaçmadı.

Medeni Hukuk için 'Batı ahlaksızlığı' değerlendirmesinde bulunan Ali Edizer'in, burjuvaziyi temsil eden ve geleneksel bir 'batı' aksesuarı olan papyonlu fotoğrafı bulunuyor.

Papyon takan Ali Edizer başka bir fotoğrafında ise, geleneksel Arap giysisi olan 'kandura' ile görülüyor.

Ali Edizer, geleneksel Arap kıyafeti giydiği videoda, "Bizi düdük gibi pantolona mahkûm ettiler. Evimizde gizli saklı giyebiliyoruz. Oldu mu hiç padişahım" ifadelerini kullanıyor.

Gazeteci Mustafa Hoş, ABD'li Alexion isimli şirketin, Menzil tarikatının en etkin olduğu yıllarda (2010-2015) bakanlık danışmanına 1.3 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Gazeteci Hoş, Ali Edizer'in rüşvet verildiği yıllarda, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, görevden alındı. Edizer karara ilişkin, "Başım üstüne" açıklamasını yaptı.

Görevden alınan Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı, Ali Edizer'in görevine son verildiğini açıkladı. Ali Edizer ise kararı, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne" sözleriyle değerlendirdi.

TIKLAYIN | Erkeklere "boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısı yapan başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı

TIKLAYIN | GATA başhekim yardımcısının sözleri sosyal medyada gündem oldu: Boşanmak yerine ikinci eşi alın