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GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı yaptı

"Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın"

05 Ekim 2020 08:40

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Adizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni kanun ile mücadele ettiğini söyleyerek erkeklere "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" dedi. 
 
Medeni kanunu, sosyal medyada paylaştığı ""Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesidir. Sorsan ‘Kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile Batı ahlâksızlığı..." ifadeleriyle eleştiren Adigizer, paylaştığı videoda da, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" dedi.

ETİKETLER

Dr. Ali Adizerikinci eşçağrımedeni kanunboşanmak yerine ikinci eş alın

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